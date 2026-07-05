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深V禮服飄仙氣… 迪麗熱巴台上卻狂做「這個動作」 全網看了好心疼

娛樂新聞組／即時報導
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迪麗熱巴在台上頻頻護胸。(取材自微博)
迪麗熱巴在台上頻頻護胸。(取材自微博)

大陸人氣女星迪麗熱巴日前現身西安，出席品牌線下活動，一襲冰藍色深V高定薄紗禮服驚艷全場，搭配皇冠、公主頭造型，宛如「冰雪公主」降臨，現場生圖曝光後更被網友狂讚「美神下凡」、「生圖的神」。不過，比起仙氣十足造型，她全程頻頻護胸、拉衣領舉動，意外成為熱搜焦點，「迪麗熱巴全程都很不自在」迅速登上微博熱搜。

據悉，迪麗熱巴當天身穿AADNEVIK 2026秋冬系列冰藍色高訂禮服，深V剪裁一路延伸至腰部，輕盈薄紗設計仙氣十足。然而活動場地設在開放式商場中庭，一樓到六樓擠滿圍觀人潮，各樓層都有人拿著手機向下拍攝，走光風險極高。

從現場影片可見，迪麗熱巴無論移動、站定位或與主持人互動，都不時以手臂、長髮、麥克風遮擋胸口，還多次調整領口，肢體顯得略為拘謹。不過，她仍全程保持笑容，主動與粉絲互動，不僅切換蘿莉音、御姐音配音逗樂全場，還親手接過粉絲信件，被誇讚相當敬業。

事件曝光後，網路討論迅速發酵。許多網友將矛頭指向造型團隊，認為沒有考量商場多角度拍攝環境，應搭配披肩、內襯或其他防護措施，「這麼漂亮的衣服卻讓人沒有安全感」、「一直摀著胸，看了都心疼」、「女明星不是展覽品，安全比造型重要」。也有不少人力挺「摀胸自由」，認為女性面對可能走光的環境，本能保護自己無可厚非。

不過，也有另一派網友認為，以迪麗熱巴目前的咖位，應有權與團隊討論服裝修改，甚至質疑是否藉由話題炒熱活動聲量。但更多人認為，不應將焦點放在女星的防護動作，而是應重視藝人在公開活動中的舒適度與安全性。

迪麗熱巴身穿高定薄紗禮服，深V剪裁一路延伸至腰部。(取材自微博)
迪麗熱巴身穿高定薄紗禮服，深V剪裁一路延伸至腰部。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她身穿冰藍色深V高訂薄紗禮服，搭配皇冠與公主頭造型，被形容宛如冰雪公主。現場生圖曝光後，許多網友讚她美神下凡，整體造型相當吸睛。

  • 因活動在開放式商場中庭舉行，一樓到六樓都有人向下拍攝，走光風險很高。她在移動、站定位與互動時，才會不斷用手臂、長髮或麥克風遮擋。

  • 多數人認為造型團隊未考量場地與拍攝角度，應加強防護措施，也有人支持女性保護自己無可厚非。另有部分聲音質疑是否刻意操作話題，但焦點仍在安全與舒適。

微博 迪麗熱巴

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