票房翻車不損口碑… 胡歌「抓特務」獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片
由馮小剛執導，胡歌、雷佳音主演的電影「抓特務」上映後，票房表現不如預期，加上首映期間韓紅一句「走個面」替電影拉票，意外掀起爭議。不過，相較於票房失利，胡歌的演技卻幾乎獲得一致好評，不少影評人直言，他以細膩克制的演出撐起全片，再度證明自己是實力派演員。
「抓特務」改編自張策小說「無悔追蹤」，講述潛伏特務馮靜波（胡歌飾）與警察肖大力（雷佳音飾）橫跨40年的心理博弈。電影捨棄傳統諜戰片的槍戰、爆破場面，改以老北京胡同的人情與時代變遷推動劇情，更著重人物內心掙扎。胡歌全片採用「收著演」的方式，透過佝僂的身形、躲閃的眼神及細微表情展現角色壓抑情緒，其中婚宴上「捏碎酒杯、帶血吞酒」的一幕，更被許多觀眾視為全片演技高光。
影評普遍認為，胡歌成功演出馮靜波從「扮演好人」到「真正想成為好人」的心理轉變，與雷佳音最後對飲坦白的一場戲，更被讚是全片最有後勁的橋段。「北京日報」形容他的表演「藏得住數十年的惶恐與煎熬」，不少影評人更稱這是胡歌「蛻變成電影咖的代表作」。
雖然電影因劇本節奏、敘事方式及年代題材引發兩極評價，也有人拿胡歌與王志文1995年版本比較，認為王志文版更具市井氣息與壓迫感，但多數觀眾認為胡歌沒有複製經典，而是以更內斂的方式重新詮釋角色，成功走出自己的版本。
網友也紛紛留言表示，「胡歌一個人撐起整部電影」、「眼神全是戲，不靠嘶吼就能讓人感受到角色痛苦」、「票房不好不代表演得不好」。
不少影評人也提到，胡歌2006年歷經重大車禍、走過生死關頭，讓他眼神多了一份歲月沉澱。業界普遍認為，「抓特務」票房失利並未影響胡歌的演員價值，反而再次鞏固他在電影圈的實力派地位。
電影票房表現不如預期，甚至因首映拉票爭議引發討論，但胡歌的演技卻幾乎獲得一致好評，讓作品形成票房失利、口碑逆勢上揚的反差。 他採取收著演的方式，靠佝僂身形、閃躲眼神與細微表情傳達壓抑情緒，尤其婚宴中捏碎酒杯、帶血吞酒的一幕，被視為全片演技高光。 許多影評認為他成功演出角色從扮演好人到真正想成為好人的心理變化，並以更內斂方式避開複製經典，展現成熟層次與電影主演實力。
精華 FAQ
電影票房表現不如預期，甚至因首映拉票爭議引發討論，但胡歌的演技卻幾乎獲得一致好評，讓作品形成票房失利、口碑逆勢上揚的反差。
他採取收著演的方式，靠佝僂身形、閃躲眼神與細微表情傳達壓抑情緒，尤其婚宴中捏碎酒杯、帶血吞酒的一幕，被視為全片演技高光。
許多影評認為他成功演出角色從扮演好人到真正想成為好人的心理變化，並以更內斂方式避開複製經典，展現成熟層次與電影主演實力。
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