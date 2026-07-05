搶先Super Junior團員 藝聲突宣布「想定居高雄」

「Super Junior」團員藝聲Solo撲台。圖／讀者提供

韓團「Super Junior」團員藝聲Solo撲台，昨晚登上高雄啤酒音樂節，語出驚人表示「可以常常邀我來高雄嗎？我都想定居了」，讓粉絲瘋狂尖叫，以熱情回應他的願望。

他帶來「Easy」、「Small Things」等歌曲，望著夜色說：「今天晚上很美對吧？原本很擔心大家會很熱，沒想到晚上變得很涼爽。」但也因為歌迷相當理性，遭到他吐槽：「我完全沒看到你們的酒耶！這是啤酒節吧？不是不禁酒派對吧？」由於台下太過清醒，讓他相當慌張，不曉得該不該進行設計好的乾杯橋段，「完全不是我想像的畫面」。

Super Junior是著名的灶咖男團，訪台經驗數不勝數，難得Solo的他看到一整片滿滿藍色手燈，感動直呼：「因為有你們，讓我得到很大的勇氣，我現在覺得，下次也可以來高雄辦個人演唱會了。」最後藝聲加碼清唱「Beautiful Night」，並用華語告白「謝謝你們，我愛你們」。

壓軸的RIIZE出道近3年，是SJ的同門師弟，大讚「剛剛有看藝聲哥的演出，歌迷非常厲害，希望跟我們一起玩到最後」，一連帶來「Boom Boom Bass」、「Bag Bad Back」等10首歌曲，包含「Like a Bomb」等新歌，讓粉絲很是驚喜。

RIIZE曾因參加「AAA」造訪高雄，留下深刻印象，興奮直誇芒果非常好吃，並許願未來能站上高雄巨蛋或是高雄世運開唱，「我們會更加努力，希望很快再回來和大家見面」。

男團「RIIZE」炤熙(左起)獨自比愛心、炤熙是手指愛心，元彬跟成燦差一點完成，將太郎與Anton合比超大愛心。圖／讀者提供

男團「RIIZE」喊話想唱高雄巨蛋跟世運。圖／讀者提供

「Super Junior」團員藝聲以深情嗓音融化觀眾。圖／讀者提供

「Super Junior」團員藝聲開心跟觀眾打招呼。圖／讀者提供