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迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

記者陳慧貞／即時報導
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迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博
迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博

中國女星迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，憑藉深邃五官、精緻外貌，被封為「零死角美女」，近日她現身西安一場商場活動，以一襲淡藍色深Ｖ開到腰的薄紗禮服亮相，性感指數爆表，一登場便成為全場焦點，引發粉絲尖叫聲連連。

迪麗熱巴女神蒞臨，大批粉絲蜂擁而至，不僅活動現場被擠得水洩不通，商場一到六層樓也都站滿粉絲與逛街民眾，人潮相當驚人，被形容盛況絲毫不輸大型演唱會，再度展現超高人氣。

然而，她當天的造型也掀起網友熱議。由於禮服剪裁相當大膽，胸前大面積裸露，迪麗熱巴在活動過程中不時將長髮撥到胸前，或利用麥克風及手部動作自然遮擋胸口，走動時也顯得格外小心，似乎希望避免走光，反而令網友調侃「頭髮全程都在擋」，似乎頭髮才是她真正的安全防護。

對此，網友看法兩極，有人認為禮服雖然驚艷，卻讓她看起來略顯拘謹，影響活動時的自在表現；也有人表示，即使造型大膽、全程需要留意服裝狀態，迪麗熱巴依舊憑藉出眾顏值、優雅儀態與明星氣場撐起整體造型，再次展現「零死角美女」的魅力，獲得一面倒的好評，相關畫面曝光後，也迅速在社群平台掀起討論。

迪麗熱巴高顏值獲一致好評。圖／摘自微博
迪麗熱巴高顏值獲一致好評。圖／摘自微博

迪麗熱巴被封為「零死角美女」。圖／摘自微博
迪麗熱巴被封為「零死角美女」。圖／摘自微博

迪麗熱巴淡藍深V薄紗禮服飄仙氣，宛如夏日冰雪公主。圖／摘自微博
迪麗熱巴淡藍深V薄紗禮服飄仙氣，宛如夏日冰雪公主。圖／摘自微博

精華 FAQ

  • 她是在西安一場商場活動中登場，身穿淡藍色深V開到腰的薄紗禮服亮相。造型性感大膽，一出場就成為全場焦點，也迅速引爆社群話題。

  • 現場被大批粉絲擠得水洩不通，連商場一到六層樓都站滿圍觀民眾。整體盛況被形容不輸大型演唱會，足見她在當地擁有極高人氣。

  • 因為禮服剪裁相當大膽，她在活動中不時用長髮、麥克風和手部動作遮胸，走動也格外小心，讓部分網友覺得拘謹；但也有人認為她仍靠顏值與氣場撐起整體造型。

迪麗熱巴

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