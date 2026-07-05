我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴洛根紅牌禁賽暫緩執行 美國戰比利時可出賽

委國雙震小球迷痛失家人和1條腿 C羅暖心邀看比賽

第1天開拍就接吻超尷尬 「鬼怪」導演向孔劉、金高銀道歉

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「鬼怪」主演一起展開小旅行。圖／Hami Video提供
「鬼怪」主演一起展開小旅行。圖／Hami Video提供

經典韓劇「鬼怪」四大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜睽違10年重返拍攝地江陵，首集一播出便公開不少從未曝光的拍攝秘辛。孔劉回憶，「鬼怪」第一天拍攝時，竟然就直接和金高銀拍攝經典蕎麥花吻戲，笑說：「我們明明還不熟，導演就叫我們接吻。」

原來當時蕎麥花期即將結束，劇組只能將這場重頭戲提前拍攝，孔劉透露導演還特地向兩人道歉，金高銀也笑著證實：「因為花快謝了，所以只能先拍那場戲。」孔劉坦言，當時兩人還很生疏，只能在尷尬氣氛中完成這場浪漫名場面。

節目中，四人邊吃飯邊聊起第一次拍攝「鬼怪」的回憶，劉寅娜突然爆料，李棟旭拍第一場戲時重感冒，一直不停吸鼻子，看起來相當虛弱。她後來鼓起勇氣關心：「你感冒了嗎？」李棟旭回答自己前一晚高燒39度、感覺快死了，劉寅娜只好回一句：「真的嗎？」沒想到李棟旭竟直接回她：「真的嗎？那不然是假的嗎？」讓她瞬間誤以為對方就是這種冷酷個性。

聽到往事被翻出，李棟旭當場尷尬到滿臉通紅，連忙笑著向劉寅娜賠罪：「真的很對不起，現在補道歉還來得及嗎？」金高銀更在一旁火上加油，笑虧大家今天就是要「一起栽贓李棟旭」，四人鬥嘴互虧笑聲不斷。

除了拍戲趣事，四人也分享「鬼怪」播畢後的私下交情。金高銀透露，大家經常臨時約吃飯、聚會，孔劉則曝光和金高銀的私交：「雖然我們差了12歲，但從來不會去想年齡這件事，真的就像朋友一樣。」他更自爆，私下聯絡最頻繁的人其實是金高銀，「她比棟旭還常聯絡我。」沒想到金高銀立刻吐槽：「可是你們兩個才是最常偷偷出去玩的，吃好吃的也只有你們兩個去。」讓孔劉趕緊解釋：「男生跟男生之間，總是有比較自在的時候。」逗得眾人哈哈大笑。

除了分享拍攝幕後，四人也正式展開江陵回憶之旅，不僅搭乘劇中同款車前往「鬼怪」拍攝地注文津，還完成劉寅娜、金高銀一直想體驗的「韓國休息站之旅」，開心品嚐魚板、核桃餅等國民美食，甚至因為聽到路人稱讚「好漂亮」而少女心噴發。

隨著一行人重返海邊、重新拿起紅圍巾與蕎麥花等經典道具，孔劉忍不住直呼：「感覺真的太奇怪了！」究竟四人將如何重現「鬼怪」那些讓劇迷難忘的經典瞬間，以及還有哪些從未公開的拍攝祕辛，都將在「鬼怪十周年之旅」中一一揭曉。

孔劉。圖／Hami Video提供
孔劉。圖／Hami Video提供

劉寅娜。圖／Hami Video提供
劉寅娜。圖／Hami Video提供

李棟旭。圖／Hami Video提供
李棟旭。圖／Hami Video提供

金高銀。圖／Hami Video提供
金高銀。圖／Hami Video提供

精華 FAQ

  • 因為蕎麥花的花期即將結束，劇組擔心錯過最佳畫面，只能把經典吻戲提前拍攝。孔劉表示當時彼此還很生疏，導演也特地向兩人道歉。

  • 劉寅娜透露，李棟旭拍第一場戲時重感冒又高燒到39度，整個人很虛弱。她關心他時，卻被他冷回一句，讓她一度誤以為他本來就是冷酷個性。

  • 他們提到戲播畢後仍常臨時約吃飯聚會，孔劉與金高銀也常私下聯絡。這次還一起重返江陵、搭同款車、逛休息站，重溫《鬼怪》經典回憶。

韓劇

上一則

五月天復刻26年前造型變這樣 MAYDAYLAND燒光近億

延伸閱讀

合體掀回憶殺...尹恩惠羞爆「咖啡王子」與孔劉激吻內幕

合體掀回憶殺...尹恩惠羞爆「咖啡王子」與孔劉激吻內幕
戲說從頭／張孝全離家4月當「苦力」 勤練英文像自動導航

戲說從頭／張孝全離家4月當「苦力」 勤練英文像自動導航
被嚴藝文要求重拍13次 張孝全扛不住「找經紀人抱怨」

被嚴藝文要求重拍13次 張孝全扛不住「找經紀人抱怨」
任奧斯卡評審 大陸導演管虎：最大享受是能提前看片

任奧斯卡評審 大陸導演管虎：最大享受是能提前看片

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉