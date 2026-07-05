第1天開拍就接吻超尷尬 「鬼怪」導演向孔劉、金高銀道歉

「鬼怪」主演一起展開小旅行。圖／Hami Video提供

經典韓劇 「鬼怪」四大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜睽違10年重返拍攝地江陵，首集一播出便公開不少從未曝光的拍攝秘辛。孔劉回憶，「鬼怪」第一天拍攝時，竟然就直接和金高銀拍攝經典蕎麥花吻戲，笑說：「我們明明還不熟，導演就叫我們接吻。」

原來當時蕎麥花期即將結束，劇組只能將這場重頭戲提前拍攝，孔劉透露導演還特地向兩人道歉，金高銀也笑著證實：「因為花快謝了，所以只能先拍那場戲。」孔劉坦言，當時兩人還很生疏，只能在尷尬氣氛中完成這場浪漫名場面。

節目中，四人邊吃飯邊聊起第一次拍攝「鬼怪」的回憶，劉寅娜突然爆料，李棟旭拍第一場戲時重感冒，一直不停吸鼻子，看起來相當虛弱。她後來鼓起勇氣關心：「你感冒了嗎？」李棟旭回答自己前一晚高燒39度、感覺快死了，劉寅娜只好回一句：「真的嗎？」沒想到李棟旭竟直接回她：「真的嗎？那不然是假的嗎？」讓她瞬間誤以為對方就是這種冷酷個性。

聽到往事被翻出，李棟旭當場尷尬到滿臉通紅，連忙笑著向劉寅娜賠罪：「真的很對不起，現在補道歉還來得及嗎？」金高銀更在一旁火上加油，笑虧大家今天就是要「一起栽贓李棟旭」，四人鬥嘴互虧笑聲不斷。

除了拍戲趣事，四人也分享「鬼怪」播畢後的私下交情。金高銀透露，大家經常臨時約吃飯、聚會，孔劉則曝光和金高銀的私交：「雖然我們差了12歲，但從來不會去想年齡這件事，真的就像朋友一樣。」他更自爆，私下聯絡最頻繁的人其實是金高銀，「她比棟旭還常聯絡我。」沒想到金高銀立刻吐槽：「可是你們兩個才是最常偷偷出去玩的，吃好吃的也只有你們兩個去。」讓孔劉趕緊解釋：「男生跟男生之間，總是有比較自在的時候。」逗得眾人哈哈大笑。

除了分享拍攝幕後，四人也正式展開江陵回憶之旅，不僅搭乘劇中同款車前往「鬼怪」拍攝地注文津，還完成劉寅娜、金高銀一直想體驗的「韓國休息站之旅」，開心品嚐魚板、核桃餅等國民美食，甚至因為聽到路人稱讚「好漂亮」而少女心噴發。

隨著一行人重返海邊、重新拿起紅圍巾與蕎麥花等經典道具，孔劉忍不住直呼：「感覺真的太奇怪了！」究竟四人將如何重現「鬼怪」那些讓劇迷難忘的經典瞬間，以及還有哪些從未公開的拍攝祕辛，都將在「鬼怪十周年之旅」中一一揭曉。

孔劉。圖／Hami Video提供

劉寅娜。圖／Hami Video提供

李棟旭。圖／Hami Video提供

金高銀。圖／Hami Video提供