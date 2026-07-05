五月天復刻26年前造型變這樣 MAYDAYLAND燒光近億

五月天在台南安平遊憩碼頭設置五球疊疊樂。圖／相信音樂提供

五月天 3日起重返大巨蛋，橫跨2周舉辦7場「回到那一天」巡演，在最後一刻換穿復刻藍格子襯衫、藍色Polo襯衫等造型，讓觀眾瞬間回到26年前，阿信笑說：「『第168場演唱會』是拜託大家來，第2場演唱會是把票放在專輯中，在北中南開了3場。」

他們同時重現「愛情萬歲」專輯封面照，回首當年，怪獸對於場地上方的飛機印象深刻，且早上跑通告、下午記者會、晚上有演唱會、簽唱會，結束後一起吃宵夜，吃完宵夜還有「酒」項訓練，如今出道將邁向28周年，五月天大喊：「唱到嗨，唱到大巨蛋鎖門為止！」

此外，五月天砸下近億在台北、台中、台南、高雄打造MAYDAYLAND，包括巨大五球怪、音樂盒、五公仔、喵星人、五車隊、五球疊疊樂等一次到齊。五月天的師、弟妹們全員出動，在大巨蛋旁的松山文創園區輪番獻唱，昨由蕭景鴻（阿弟）、魏嘉瑩帶來精采演出，蕭景鴻選了「以我為名」等新歌，相約演唱會見；魏嘉瑩背著吉他登場，推薦新歌「快出來玩」給每個人，她笑說：「如果有很宅的朋友不出門，就可以放這首歌給他聽！」

五月天在高雄流行音樂中心設置喵星人。圖／相信音樂提供

五月天重返大巨蛋開唱。圖／相信音樂提供

五月天換穿復刻藍格子襯衫、藍色Polo衫等造型。圖／相信音樂提供

蕭景鴻(左)、魏嘉瑩輪番帶來精采演出。圖／相信音樂提供