五月天復刻26年前造型變這樣 MAYDAYLAND燒光近億
五月天3日起重返大巨蛋，橫跨2周舉辦7場「回到那一天」巡演，在最後一刻換穿復刻藍格子襯衫、藍色Polo襯衫等造型，讓觀眾瞬間回到26年前，阿信笑說：「『第168場演唱會』是拜託大家來，第2場演唱會是把票放在專輯中，在北中南開了3場。」
他們同時重現「愛情萬歲」專輯封面照，回首當年，怪獸對於場地上方的飛機印象深刻，且早上跑通告、下午記者會、晚上有演唱會、簽唱會，結束後一起吃宵夜，吃完宵夜還有「酒」項訓練，如今出道將邁向28周年，五月天大喊：「唱到嗨，唱到大巨蛋鎖門為止！」
此外，五月天砸下近億在台北、台中、台南、高雄打造MAYDAYLAND，包括巨大五球怪、音樂盒、五公仔、喵星人、五車隊、五球疊疊樂等一次到齊。五月天的師、弟妹們全員出動，在大巨蛋旁的松山文創園區輪番獻唱，昨由蕭景鴻（阿弟）、魏嘉瑩帶來精采演出，蕭景鴻選了「以我為名」等新歌，相約演唱會見；魏嘉瑩背著吉他登場，推薦新歌「快出來玩」給每個人，她笑說：「如果有很宅的朋友不出門，就可以放這首歌給他聽！」
他們在最後一刻換穿藍格子襯衫與藍色Polo等復刻造型，重現26年前的青春模樣，也讓觀眾瞬間回到出道初期的年代氛圍。 阿信提到第2場演唱會曾把票放在專輯中，怪獸則回憶當年場地上方的飛機，以及跑通告、記者會、簽唱會與宵夜後的訓練。 五月天在台北、台中、台南、高雄砸近億打造MAYDAYLAND，設置五球怪等裝置；松菸園區則由阿弟與魏嘉瑩等師弟妹輪番開唱。
精華 FAQ
他們在最後一刻換穿藍格子襯衫與藍色Polo等復刻造型，重現26年前的青春模樣，也讓觀眾瞬間回到出道初期的年代氛圍。
阿信提到第2場演唱會曾把票放在專輯中，怪獸則回憶當年場地上方的飛機，以及跑通告、記者會、簽唱會與宵夜後的訓練。
五月天在台北、台中、台南、高雄砸近億打造MAYDAYLAND，設置五球怪等裝置；松菸園區則由阿弟與魏嘉瑩等師弟妹輪番開唱。
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