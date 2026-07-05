安心亞溼身辣翻…無預警「認愛」 爆阿Ken比較帥

安心亞熱情地朝自己潑水，引發全場尖叫。圖／寬寬整合提供

忙著拍戲的安心亞，5日重拾歌手身分，身穿乳牛花色造型登上高雄啤酒音樂節，驚喜準備水槍替觀眾消暑，更興奮地拿著水朝身上潑。會後她笑說水原本是準備來潑觀眾，但有美甲無法完全打開瓶蓋，靈機一動潑向自己，象徵跟粉絲一起溼身，成為吸睛一刻。

又唱又跳的她帶來「女孩站出來」、「Chillxing」等嗨歌，秀出健身有成的精實線條，她說2個月前開始找教練貼身指導，每周上3次課，希望加強上半身的線條。而教練兼顧專業與顏值，跟阿Ken誰比較帥？安心亞說是不一樣的風格，「阿Ken比較帥，因為他常常誇我，我要禮貌回饋」。

只是頻跟阿Ken牽扯，桃花恐逃光光，安心亞宣布「好啦，我承認（健身教練）了」，後急忙補充是開玩笑，表示兩人就是師生關係，發展與否得視相處狀況而定。

此外，她向因拍戲結為好友的孫淑媚討教練腹肌訣竅，結果收到８種訓練方式，讓她一度求饒「我先放棄」。她下半年忙拍３部戲劇、電影作品，很開心能詮釋不一樣的角色，也正在規劃唱跳單曲。

安心亞準備水槍替觀眾消暑。圖／寬寬整合提供

安心亞(中)率6名舞者唱跳，魅力驚人。圖／寬寬整合提供