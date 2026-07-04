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韓歌后親媽掏空她積蓄 還逼背10億債 留遺書喊跳橋

記者梅衍儂／即時報導
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張允瀞(右)與母親早已因財務糾紛決裂。圖／摘自naver
張允瀞(右)與母親早已因財務糾紛決裂。圖／摘自naver

有「國民演歌女王」之稱的南韓歌手張允瀞，出道逾20年，以夯曲「我的媽」紅遍全韓，卻長年深陷家庭糾紛。她早已和母親因財務問題決裂，母親不僅將她10多年來辛苦賺來的積蓄幾乎全數挪用，拿去資助弟弟創業，還涉嫌偽造她的簽名，讓她背上韓幣10億債務，家庭因此徹底決裂。未料近日又爆出母親涉嫌打著她的名義詐騙，甚至突然失聯，還留下一封宛如遺書的長訊息，疑似已身亡。

根據韓媒「THE FACT」報導，陸女自今年3月起離開原本住處，輾轉住在考試院等地，不斷更換落腳處，目前警方已將她列為行蹤不明人士。更令人震驚的是，她6月18日曾傳送一封長文給記者，內容提到「如果還有一個可以回去的家就好了」、「與其像流浪漢四處漂泊，不如……」，最後還寫下「這可能是我最後一封文字」，疑似透露輕生念頭，之後便徹底失聯。

然而，另一家韓媒「體育京鄉」卻揭露截然不同的內幕。一名知情人士爆料，陸女多年來頻頻以「罹患癌症末期」為由，偽造資料向張允瀞索討金錢，甚至多次揚言要從楊花大橋跳下輕生，但過沒幾天又若無其事打電話聯絡，讓身邊友人不堪其擾，最後只能封鎖她。

知情人士更指出，陸女平時使用他人名義的金融卡，因此警方難以掌握行蹤；她還會和所謂的「朋友」四處旅遊、泡溫泉，而這些人其實不少都是疑似遭她欺騙的受害者。對方也爆料，陸女曾四處散播張允瀞的負面消息，試圖煽動他人一起攻擊女兒。

知情人士則替張允瀞抱屈，透露即使母女早已決裂，張允瀞過去仍曾替母親保管入獄期間的金錢，出獄後也持續透過不同方式提供生活費，認為她早已盡到身為女兒的責任，如今卻背負外界「逼死母親」的指控，令人相當不捨。

張允瀞曾透露遭母親挪用積蓄、背負債務。圖／摘自IG
張允瀞曾透露遭母親挪用積蓄、背負債務。圖／摘自IG

張允瀞長年深陷家庭風波。圖／摘自naver
張允瀞長年深陷家庭風波。圖／摘自naver

精華 FAQ

  • 報導指出，母親將她多年辛苦累積的積蓄幾乎挪用殆盡，還疑似偽造簽名讓她背上韓幣10億債務，導致母女徹底決裂，也成為外界關注的核心爭議。

  • 有媒體稱她自今年3月起離開原住處、四處更換落腳處，警方已列為行蹤不明人士；她6月18日還傳長訊息，寫下疑似遺書內容，之後便完全失聯。

  • 另有知情人士爆料，母親曾多次以罹患末期癌症為由向張允瀞索錢，也曾揚言跳橋輕生卻又照常聯絡，甚至散播女兒負面消息，讓周遭友人與受害者不堪其擾。

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