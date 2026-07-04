曾敬驊苦花兩個月狂背日文 電影殺青崩潰爆哭

曾敬驊。記者王聰賢／攝影

台日合作電影「鼠一般的你」改編自日本 享譽國際的暢銷作家吉本芭娜娜「手套與憐憫」中同名短篇小說，4日在台北電影節放映，也成為台灣第一場首映。導演真壁幸紀、製片阿部豪、演員曾敬驊、岸井雪乃、藤原季節下午合體出席記者會，曾敬驊片中有大量日文台詞，前後苦花2個月練習，只能硬背上場，因為壓力太大，殺青戲一喊卡就崩潰爆哭。

曾敬驊在片中全日文演出，他坦言最難的一段是在敘述小老鼠的童話故事：「那台詞很長，都是我在講，岸井小姐很專注聽我說，我必須把整段都講完整，拍到後面慢慢要把情緒角色心情講進去，那難度非常高。」

他表示，後面有一場在酒吧的戲用字更難，是日常不太可能會講到東西：「那是特寫戲，最後導演希望我一邊戴耳機一邊拍，但那時候演員魂就出來，我就提議一段一段慢慢拍，拍到後面其實真的已經延遲很久，我體力都消耗完了。」最後導演像曾敬驊說了一句非常感動的話：「既然都決定這樣做了，我們會陪你拍完那場戲。」

讓曾敬驊感動的直說：「那是殺青戲，導演說OK我整個爆哭，這東西對我來講挑戰非常大，日本的團隊在這麼支持、鼓勵我的狀況下我們一起完成，那一刻才可以重新呼吸，很感謝這部作品，是一個滿珍貴的回憶。」

片中曾敬驊與岸井雪乃在咖啡廳約會時，許多特別的台詞，包括「妳的指甲好小像老鼠一樣」、「我一隻手就可以把你舉起來」，曾敬驊坦言，看中文翻譯的當下也覺得非常特別：「我不知道要用怎樣的語氣，我講了很多遍給導演聽，和他確認我的狀態是否正確。」

岸井雪乃表示，假如現實生活中遇到認識不久的人和她說這樣的話，她會覺得很奇怪，反而不會有動心感：「但曾敬驊並沒有這種意圖，他是個很真誠的人，而且故事的發展就從這裡開始，因為這樣很但純直球的內容，反而可以直接接受這樣的人。」

被問起台灣印象，4人坦言，可以隨意坐在路邊的摩托車上，讓他們印象深刻。藤原季節表示，這樣的景象在日本根本不可能，岸井雪乃則笑說，他來台灣沒有嘗試，但有摸一下路邊的機車，感受一下那樣的氛圍。岸井雪乃透露，去有去高雄玩，來台灣已經7、8次：「我非常喜歡台灣的水果，最喜歡紅色的火龍果，我可以為了水果特別飛來台灣。」

2026第28屆台北電影節影展放映將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開。7月11日台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。

藤原季節。記者王聰賢／攝影

日本影后岸井雪乃。記者王聰賢／攝影

導演真壁幸紀（左起）、曾敬驊、岸井雪乃、製片阿部豪出席北影活動。記者王聰賢／攝影

日本影后岸井雪乃（左）、曾敬驊在片中合體演出。記者王聰賢／攝影