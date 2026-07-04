橋本愛公司終發聲 對佐藤二朗霸凌爭議 與富士電視站同邊
日本女星橋本愛所屬經紀公司EDEN於7月3日晚間在官網發布聲明，針對近日與佐藤二朗相關的媒體報導做出回應。聲明指出，已接獲富士電視台提供的調查報告（包含律師聽取當事人及相關人士說法後的過程與認定事實），「本公司與本公司演員的理解是富士電視台公司的報導屬實」。
該聲明未提及具體人名，並表示已確認多起針對旗下演員的誹謗中傷，已向警方備案，未來將採取刑事與民事法律措施因應。
此聲明源自7月1日《文春Online》的報導。該報導稱，富士電視台連續劇《夫婦別姓刑警》拍攝期間，飾演男主角的佐藤二朗疑似有不當言行，對飾演女主角的橋本愛造成困擾。富士電視台委託外部律師調查，並對佐藤發出嚴正警告。
富士電視台證實，已對該男演員的言行提出警告，並要求防止類似情況再次發生。外部律師調查認定其言行存在問題。
佐藤二朗所屬經紀公司回應表示：「尚未確認有構成騷擾的事實，此類指控並不妥當。」
佐藤二朗本人於7月3日在X平台發文否認，指報導「偏頗」，並強調自己在拍攝期間已高度注意言行，「怎麼可能還做出那種舉動」，呼籲「請不要撒謊」。
目前雙方說法存在明顯分歧，事件細節與認定仍待進一步釐清。富士電視台已對佐藤二朗做出後續演出調整。
EDEN表示已收到富士電視台外部律師調查報告，並認為其內容屬實，同時未指名道姓但已強調將對旗下演員遭受的誹謗中傷採取法律措施。 富士電視台證實已對該男演員的言行提出警告，要求防止類似情況再發生，並依調查結果調整其後續演出安排，以降低影響。 佐藤二朗所屬公司表示尚未確認構成騷擾的事實，認為相關指控不妥；佐藤本人則在X否認報導偏頗，強調拍攝時已注意言行，並要求外界勿散播不實說法。
精華 FAQ
EDEN表示已收到富士電視台外部律師調查報告，並認為其內容屬實，同時未指名道姓但已強調將對旗下演員遭受的誹謗中傷採取法律措施。
富士電視台證實已對該男演員的言行提出警告，要求防止類似情況再發生，並依調查結果調整其後續演出安排，以降低影響。
佐藤二朗所屬公司表示尚未確認構成騷擾的事實，認為相關指控不妥；佐藤本人則在X否認報導偏頗，強調拍攝時已注意言行，並要求外界勿散播不實說法。
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