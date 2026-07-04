橋本愛公司終發聲 對佐藤二朗霸凌爭議 與富士電視站同邊

佐藤二朗(左)和橋本愛合作新劇，卻因文春一篇報導爆發爭議。(圖／摘自官方X)

日本 女星橋本愛所屬經紀公司EDEN於7月3日晚間在官網發布聲明，針對近日與佐藤二朗相關的媒體報導做出回應。聲明指出，已接獲富士電視台提供的調查報告（包含律師聽取當事人及相關人士說法後的過程與認定事實），「本公司與本公司演員的理解是富士電視台公司的報導屬實」。

該聲明未提及具體人名，並表示已確認多起針對旗下演員的誹謗中傷，已向警方備案，未來將採取刑事與民事法律措施因應。

此聲明源自7月1日《文春Online》的報導。該報導稱，富士電視台連續劇《夫婦別姓刑警》拍攝期間，飾演男主角的佐藤二朗疑似有不當言行，對飾演女主角的橋本愛造成困擾。富士電視台委託外部律師調查，並對佐藤發出嚴正警告。

富士電視台證實，已對該男演員的言行提出警告，並要求防止類似情況再次發生。外部律師調查認定其言行存在問題。

佐藤二朗所屬經紀公司回應表示：「尚未確認有構成騷擾的事實，此類指控並不妥當。」

佐藤二朗本人於7月3日在X平台發文否認，指報導「偏頗」，並強調自己在拍攝期間已高度注意言行，「怎麼可能還做出那種舉動」，呼籲「請不要撒謊」。

目前雙方說法存在明顯分歧，事件細節與認定仍待進一步釐清。富士電視台已對佐藤二朗做出後續演出調整。