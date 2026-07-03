昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網

買超(左)曾對張嘉倪許下「我們之間沒有離婚，只有喪偶」深情誓言。(取材自微博)

大陸女星張嘉倪前夫、富商買超（本名買鏡宇）近日爆出，現任女友邵晴已懷孕，兩人不僅頻繁現身醫院產檢，更傳出積極籌備婚禮。不過，消息曝光後，讓買超昔日對張嘉倪許下「我們之間沒有離婚，只有喪偶」的深情誓言再度被翻出，引發熱議。

綜合媒體報導，買超近期被拍到偕同女友邵晴前往醫院產檢，另有消息指出，買超父母已開始替兩人挑選北京婚房、婚紗及婚宴細節，甚至提前預訂高級月子中心，似乎已認可邵晴準媳婦身分。

然而，買超日前直播時，被網友追問當年在綜藝「妻子的浪漫旅行」中，曾向張嘉倪高調喊出「只有喪偶，沒有離婚」承諾，他卻笑著回應，「我現在死了，人生其實挺長的，不用在乎那時候的事。」一席話迅速衝上微博 熱搜，不少網友怒批他親手打臉過去塑造的深情形象。

買超與張嘉倪結婚8年，育有兩個兒子，過去經常公開放閃，卻始終未舉辦正式婚禮。據悉，張嘉倪婚後甚至只能稱呼婆婆為「阿姨」，始終未真正融入婆家。讓不少網友感嘆「同樣都是生孩子，待遇卻天差地遠」。

2022年，買超被拍到與北電學生邵晴深夜同返酒店，婚內出軌風波曝光。張嘉倪隨後以一句「愛得起，放得下」體面宣布離婚，兩人之後歷經近三年的監護權與財產官司。直到2025年底，法院判決兩名兒子的撫養權由張嘉倪取得，這段曾備受矚目的婚姻正式畫下句點。如今買超傳出將與邵晴迎接新生命、籌備婚禮，張嘉倪則逐步重返演藝圈，昔日夫妻各自展開新生活，再度成為外界關注焦點。