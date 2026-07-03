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600場戲不是一番？楊冪排序輸劉學義 「江山大同」官宣爆撕番戰

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「江山大同」官宣主演陣容，劉學義排名第一。(取材自微博)
「江山大同」官宣主演陣容，劉學義排名第一。(取材自微博)

中國女星楊冪再度捲入「番位之爭」。歷史正劇「江山大同」近日官宣主演陣容，卻因演員排序掀起熱議。雖然楊冪在劇中飾演核心角色、戲分貫穿全劇，官宣名單卻排在劉學義之後，引發粉絲強烈反彈，相關話題迅速登上微博熱搜。

「江山大同」以北魏馮太后傳奇一生為主軸，楊冪一人分飾馮太后姑姪兩角，據傳拍攝場次超過600場，是全劇絕對主線。不過官方公布的領銜主演名單依序為劉學義、楊冪、胡軍，引發不少網友質疑，「真正的大女主，為何不是排第一？」

事實上，中國近期推出影視劇署名新規，要求演員以本名署名，並依姓氏筆畫排序，目的在於減少多年來因「番位」引發的爭議。「江山大同」成為新制上路後備受關注的案例，也意外讓楊冪成為討論焦點。

楊冪粉絲認為，劉學義飾演的文成帝戲分約200場，與楊冪相比有明顯差距，劇方卻一方面仰賴楊冪的人氣與招商能力，另一方面又未讓她以第一順位領銜，難以接受。此外，還有網友翻出劇組先前公布的5人主演名單，質疑後續縮減為3人，是為了避免楊冪依筆畫排序落到更後面。

事件延燒後，楊冪官方後援會也公開喊話，要求劇組調整宣傳策略，讓楊冪成為唯一領銜主演，並優先釋出個人物料，否則將暫停後續應援活動。

其實，新規上路後受影響的不只楊冪。唐嫣主演新劇因姓氏筆畫排序，被排在古力娜扎、朱珠、張歆藝、俞飛鴻之後；黃景瑜主演「贏風」雖戲分占比極高，署名順位也未居首。

不少業內人士認為，新規原本希望終結娛樂圈長年的「撕番」文化，沒想到實施後反而衍生新的討論焦點。「江山大同」能否成為未來調整署名制度的重要案例，也引發外界持續關注。

楊冪在歷史正劇「江山大同」中飾演核心角色北魏馮太后。(取材自微博)
楊冪在歷史正劇「江山大同」中飾演核心角色北魏馮太后。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因楊冪在劇中飾演核心角色、戲分貫穿全劇，卻在官方領銜主演名單中排在劉學義之後，與她的實際戲份落差明顯，因而引發粉絲與網友熱議。

  • 中國近期推行演員以本名署名、並依姓氏筆畫排序的新規，原意是減少長年撕番問題；但《江山大同》在新制下曝光後，反而讓排序差異與公平性成為焦點。

  • 粉絲認為劇組倚重楊冪的人氣與招商能力，卻未讓她居於首位，要求改成唯一領銜主演並先釋出個人物料；否則將暫停後續應援活動。

楊冪 微博

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