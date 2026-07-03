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五月天驚喜合體女神…19年首唱新歌 阿信1舉動全場暴動

記者梅衍儂／即時報導
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五月天阿信(右)和陳綺貞合作多次。圖／相信音樂提供
五月天阿信(右)和陳綺貞合作多次。圖／相信音樂提供

五月天「5525+2 回到那一天」今（3）日晚間在台北大巨蛋開唱，阿信演出前就在社群拋出「上一次合唱的歌今年也19歲了」線索，讓歌迷早已猜到嘉賓就是陳綺貞。演唱會上，阿信笑問全場：「有看到我發文嗎？猜得到是誰嗎？台上那麼多同學，一定要有個老師對不對？」還問台下自己是誰，觀眾大喊喊他是「陳老師」，他回：「世界上只有一個陳老師！」隨即歡迎陳綺貞登台，兩人合唱時還十指交扣，台下尖叫聲炸翻屋頂。

陳綺貞和五月天淵源頗深，五月天北京、上海開唱她都曾現身助陣，2017年3月29日五月天20周年重返大安森林公園熱鬧開唱，陳綺貞也特別來到現場為他們慶生，演唱她的經典歌曲「吉他手」。今天五月天重返大巨蛋，雙方再次合作「吉他手」外，陳綺貞也送上未發表的新作「真的」。

阿信透露，下午彩排時陳綺貞還拜託「可不可以只唱歌不要講話」，陳綺貞坦言：「講話很可怕。」阿信立刻虧她：「妳都來五月天演唱會了，要學會講垃圾話，下次我們去妳演唱會當快樂小夥伴。」陳綺貞則笑回，過去一直很羨慕五月天，「你們好好喔，講話就可以拖時間」，一句話讓阿信哭笑不得，立刻反擊：「我有聽錯嗎？妳說我們講話是在拖時間？拖時間的方法很多，不一定要講話，例如我們現在可以拍照。」

聊起「私奔到月球」，阿信笑說：「都19年了，一首歌唱19年是不是該休息一下？不然私奔到火星好了。」陳綺貞則忍不住吐槽阿信和彩排、IG上的模樣完全不同，「你人格好多種。」阿信也自爆兩人私下沒有聯絡方式，只能透過IG訊息，「她很神祕。」怪獸還補刀笑說：「而且她跟你聯絡完就會把帳號註銷。」

阿信也提起兩人先前約定，當年猜拳輸的人要負責寫新歌，最後陳綺貞落敗，如今終於兌現承諾，完成全新作品「真的」。當阿信追問「你真的有寫嗎」，陳綺貞一本正經回答：「真的。」阿信故意裝傻反問：「『真的真的』？」一來一往讓全場笑翻，最後連瑪莎都忍不住出聲制止：「好了啦！」

五月天在大巨蛋開唱。圖／相信音樂提供
五月天在大巨蛋開唱。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 演出前阿信以「上一次合唱的歌今年也19歲了」埋線索，現場驚喜登場的嘉賓正是陳綺貞，兩人一出現便引爆歌迷尖叫。

  • 她與五月天再度合唱經典曲〈吉他手〉，也帶來尚未發表的新作〈真的〉，算是把多年合作情誼與新作品一次呈現給歌迷。

  • 阿信笑稱她是「陳老師」，兩人還十指交扣合唱；她吐槽五月天講話像在拖時間，阿信則反擊並提議拍照，笑料不斷。

五月天

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