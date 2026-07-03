巨石強森一句話笑翻…神還原「海洋奇緣」經典畫面

巨石強森在真人版「海洋奇緣」倫敦首映會和粉絲玩自拍。（美聯社）

迪士尼 暑期真人版電影「海洋奇緣」繼日前公開最終預告後，片商再釋出三段全新電影片段，首度曝光莫娜演唱經典主題曲〈How Far I'll Go〉的畫面，同時公開她與半神人毛伊初次相遇，以及冒險旅程中的精彩場面，讓不少影迷搶先回味動畫版的經典時刻。

最新公開的片段中，莫娜獨自站在海邊，望向浩瀚星空唱起〈How Far I'll Go〉。真人版透過寫實視覺特效重現廣闊海洋景色，也細膩描繪莫娜對未知世界的嚮往與追尋，希望延續動畫版帶給觀眾的感動。

另一段影片則重現莫娜與毛伊初次見面的經典橋段。由巨石強森 （Dwayne Johnson）飾演的毛伊一登場便展現自信又自戀的個性，看到莫娜後打趣表示：「神賜給了我一艘船……還有一個小小的人類，祂們怎麼會以為我需要你？」接著又把目光轉向莫娜的寵物雞「嘿嘿」，笑稱：「牠叫做香香，而且要進我的肚肚。」兩人的一來一往，延續動畫版招牌的幽默互動。

除了釋出全新片段外，「海洋奇緣」近期也持續展開全球宣傳。繼夏威夷、上海及雪梨後，主演巨石強森、新任莫娜演員凱薩琳．拉加阿雅（Catherine Laga'aia）與導演湯瑪斯．凱爾（Thomas Kail）日前現身倫敦，舉辦大型宣傳活動。

現場打造高達20英尺的毛伊魚鉤及莫娜獨木舟裝置，並結合太平洋文化舞蹈、鼓樂與電影歌曲演出，吸引大批粉絲到場朝聖。活動尾聲，英國劇場學院學生驚喜演唱〈You're Welcome〉，巨石強森更臨時登台加入演出，掀起現場最高潮。