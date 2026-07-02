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巨星淪落遊民巷…美版「七夜怪談」女星猝逝 死於愛滋病

記者廖福生／即時報導
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知名童星黛薇雀絲。（美聯社檔案照）
知名童星黛薇雀絲。（美聯社檔案照）

曾在美版「七夜怪談：西洋篇」（The Ring）中，憑藉從電視機爬出的恐怖怨靈「莎瑪拉」（即日版貞子角色）一角紅遍全球的美國知名童星黛薇雀絲（Daveigh Chase），上月16日不幸離世，得年僅35歲。經過半個月的死因調查，洛杉磯郡法醫於2日拋出震撼彈，證實黛薇雀絲的真正死因為後天免疫缺乏症候群（AIDS，俗稱愛滋病）。

事實上，黛薇雀絲猝逝之初，其男友羅伊赫南德茲（Roy Hernandez）曾試圖掩蓋真相，對外聲稱黛薇是因為「嚴重營養不良」住院，最後死於腦膜炎與敗血症併發症

然而，法醫吐出的真實報告卻狠狠打臉了這番說詞。報告中明確點出，黛薇雀絲除了深受愛滋病折磨，長期且重複服用多種處方藥物的「慢性多重物質使用」，才是加速她生命走向終點的致命催化劑。

令人不齒的是，這場悲劇在黛薇死後竟然還扯出「發死人財」的爭議案外案。男友赫南德茲在黛薇離世後，無預警在募款網站GoFundMe發起眾籌，聲稱需要外界金援來支付龐大的醫療與葬禮費用。

此舉隨即遭到黛薇的前經紀人約翰瑞恩（John Ryan）出面怒轟，痛批家屬根本不認識這名男友，更揭露黛薇身為美國演員工會（SAG）成員，信託帳戶內的遺產資金極其充裕，根本不需要對外乞討，呼籲粉絲千萬不要上當受騙。

回顧黛薇雀絲的演藝生涯，她曾是好萊塢公認最亮眼的天才童星，除了驚悚與動畫代表作，她曾為迪士尼動畫「星際寶貝」（Lilo & Stitch）女主角「莉蘿」配音，更曾獻聲美版「神隱少女」，並出演邪典神作「怵目驚魂28天」。

然而，這個本該閃耀的生命，卻在2016年迎來毀滅性的轉折，據其母親透露，黛薇當年遭逢一場嚴重的機車車禍，為了止痛而開始對處方藥物產生強烈依賴，從此深陷藥癮的無底深淵。2019年她因盜竊罪鋃鐺入獄，生前最後幾年更是徹底人間蒸發。

令人痛心的是，當朋友們再度發現她的蹤跡時，昔日走過無數星光紅毯的巨星，竟已淪落到洛杉磯最惡名昭彰的貧民窟「遊民巷」（Skid Row），在生命最後倒數的幾周內，她只能與男友蝸居在狹窄困頓的露營車裡度日，昔日風光對比今日落魄，令人不勝唏噓。

精華 FAQ

  • 洛杉磯郡法醫調查後確認，她的真正死因是後天免疫缺乏症候群，也就是愛滋病；報告並指出，她還有長期且重複使用多種處方藥的問題。

  • 她因在美版《七夜怪談：西洋篇》中飾演恐怖怨靈莎瑪拉走紅，也曾為《星際寶貝》女主角莉蘿配音，並參與《怵目驚魂28天》等作品。

  • 因男友稱要籌措醫療與葬禮費用，但前經紀人指稱家屬並不認識他，且她身為工會成員本有充裕遺產，認為募款是在誤導粉絲。

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