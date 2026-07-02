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好萊塢女星驚傳泳池滑倒重摔撞斷肋骨 送醫靠呼吸器維生

記者廖福生／即時報導
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魯比蘿絲（Ruby Rose）在豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折送醫。美聯社
魯比蘿絲（Ruby Rose）在豪宅泳池重摔，多根肋骨骨折送醫。美聯社

曾以DC超級英雄影集「蝙蝠女俠」（Batwoman）紅遍全球、憑藉一頭俐落短髮與酷帥形象瘋迷無數男女的39歲澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose），近日驚傳在自家豪宅發生一場險些致命的居家意外。

露比蘿絲近日於午後在泳池邊活動時，不慎發生嚴重「仆街」慘劇，這一摔不僅讓她身上多處皮肉受創，更硬生生撞斷了數根肋骨，目前甚至嚴重到必須仰賴機器輔助呼吸。令人敬佩的是，向來個性放蕩不羈的露比蘿絲，隨後竟然大方在個人IG上公開了這段讓全球影迷驚心動魄的監視器畫面。

影片中，原本拿著水管在泳池邊走動的露比蘿絲，因地板濕滑整個人瞬間「腳滑」向後重摔，脆弱的軀幹狠狠撞擊在泳池邊緣的堅硬水泥牆上，隨後整個人噗通一聲跌落水中。落水後的她強忍著撕裂般的劇痛，面部表情極度猙獰地艱難游向岸邊求救，隨即被緊急送醫。

經醫生詳細診斷後，確認其肋骨多處嚴重骨折，這個夏天的所有行程與工作也因此宣告全數「提前報銷」。不過，骨子裡流著「惡搞血液」的露比蘿絲，即便私底下痛到快往生，依然不改其幽默本色，除了大方分享這段驚險的滑倒片段，甚至還極具玩味地為這段「絕望時刻」配上了無比輕快的背景音樂，苦中作樂的最高境界。

此舉讓全球粉絲在社群平台上掀起一波瘋狂朝聖，直呼：「不愧是蝙蝠女俠，連受傷都這麼狂！」不僅如此，露比蘿絲還搞笑地引用了經典遊戲「大富翁」的經典台詞自嘲：「直接去醫院，沒經過起點，當然也沒拿到200美元。」

事實上，這已經不是這位帥氣女神第一次與死神擦身而過！過去露比蘿絲在拍攝「蝙蝠女俠」時，為了追求極致的真實感，堅持親自上陣挑戰高難度的動作戲，結果導致椎間盤嚴重突出，甚至一度動了大手術才保住雙腿功能。她曾無奈回憶，當年自己即使痛到手腳失去知覺，隔天仍得硬生生塞進那套緊繃、沉重的蝙蝠裝回片場開工。

對比當年為了公事拚命的「職災」，這次居然是在自家的夢幻泳池畔，因為一條水管而「翻車」受重傷，也難怪她本人顯得哭笑不得。目前露比蘿絲正遵照醫囑進入漫長的停工靜養期，影迷們除了心疼，也紛紛集氣，希望這位好萊塢最帥氣的女神能早日康復、滿血回歸。

精華 FAQ

  • 她在自家豪宅的泳池邊拿著水管走動時，因地面濕滑突然向後重摔，身體撞上泳池邊緣的水泥牆後跌入水中，造成嚴重傷勢。

  • 經診斷後，她不僅多處皮肉受創，還有數根肋骨骨折，傷勢一度嚴重到必須依靠機器輔助呼吸，並緊急送醫治療。

  • 她在IG公開監視器畫面，還以幽默語氣自嘲，甚至配上輕快音樂與遊戲台詞。這次意外也讓她今年夏天的工作與行程全數暫停。

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