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差點去聯合國當口譯員「英國陳亞蘭」改闖好萊塢賺翻

編譯陳律安／綜合外電
艾蜜莉布朗曾經夢想當口譯員，但在勇闖好萊塢後，如今是非常成功的女演員。美聯社
艾蜜莉布朗曾經夢想當口譯員，但在勇闖好萊塢後，如今是非常成功的女演員。美聯社

因外型酷似歌仔戲明星陳亞蘭，而被台灣網友戲稱為「英國陳亞蘭」的女演員艾蜜莉布朗，近期靠《揭密日》、《穿著Prada的惡魔2》兩部大片，合計賺進2,750萬美元，若非她捨棄原先作為口譯員的夢想，投入好萊塢闖蕩，也不會換回如此豐厚的報酬。

艾蜜莉接受BBC訪問時說，小時候並未夢想成為演員，而是想當聯合國的西班牙語口譯員，「我向來對語言充滿興趣」，「我母親是語言學家，我成長過程受她的影響很深」。

艾蜜莉布朗在史蒂芬史匹柏執導的科幻驚悚片《揭密日》中，不僅得學習由詭異敲擊聲構成的外星語言，還必須學會說俄語與韓語。她在2011年的愛情喜劇《飄洋過海，愛上妳》當中，也必須學習以普通話敘述關於河床與釣魚等知識。

如果艾蜜莉成為口譯員，薪水會是8萬美元，也有可能被AI取代，世人也不會看到她在《奧本海默》中入圍奧斯卡最佳女配角的精湛演出。

根據微軟研究，口譯員與翻譯員的工作，有98%可由AI聊天機器人完成，在40種最容易被AI取代的職業中居首。

根據一份效期已過的求才廣告，聯合國開出13.1萬–17.2萬美元的薪水，徵求有經驗的英語口譯員。

不過，艾蜜莉可能也無法勝任聯合國口譯員，因為這份工作要求至少會三種語言，而艾蜜莉僅是差點能說一口流利的西班牙語。

在另一場訪問中，她提到在高中的高級程度（A Levels）課程中選讀西班牙語，打定主意要去南美遊學一年，希望能說一口流利的西語，並立定志向、想成為最棒的翻譯員。

她說，她在校內接觸戲劇，只是為了治好嚴重口吃，後來誤打誤撞碰到了經紀人，後來的一切不待多言。如今，艾蜜莉已成家喻戶曉的好萊塢女星，演出超過45部電影，身家估計高達8,000萬美元。

精華 FAQ

  • 她小時候原本想成為聯合國的西班牙語口譯員，因從小受母親影響而熱愛語言；但後來接觸戲劇並遇上經紀人，最終走上演員之路。

  • 文章提到她靠《揭密日》與《穿著Prada的惡魔2》兩部大片，合計賺進2750萬美元，顯示她在好萊塢的商業價值相當驚人。

  • 文章指出口譯員年薪約8萬美元，且高度可能被AI取代；相較之下，艾蜜莉布朗不僅收入更高，還能持續累積名氣與演出成就。

好萊塢 聯合國 奧斯卡

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