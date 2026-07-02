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周子瑜與母親返台參加啤酒節 粉絲機場迎接

記者劉學聖／即時報導
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周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜今天下午返抵高雄，準備參加「2026高雄啤酒音樂節」演出。這是她首度以個人SOLO身分在台灣音樂節登台，消息曝光後吸引大批粉絲提前前往高雄小港機場守候，迎接偶像返台。

影片來源：聯合新聞網

周子瑜下午抵達高雄小港機場時，由母親黃燕玲陪同返國，在工作人員及保全引導下步出入境大廳。她以一身休閒穿搭現身，全程面帶笑容，不時向兩側等候的粉絲揮手致意，現場歡呼聲不斷，許多歌迷高舉應援手幅及周邊商品，高喊「子瑜歡迎回家」，場面相當熱烈。

為維持現場秩序，警方與機場保全也加派人力疏導人流，周子瑜短暫向粉絲致意後，隨即搭車離開機場，前往下榻飯店，為隔天的演出做準備。就在周子瑜離開後不久，同樣受邀參加高雄啤酒音樂節的新生代男團F.F.O（Flare U）也緊接著抵達高雄小港機場，吸引不少歌迷接機，成員們親切揮手、微笑回應粉絲熱情，讓接機大廳再度掀起一波歡呼聲。

隨著多組海內外藝人陸續抵達高雄，高雄啤酒音樂節尚未正式開演便已掀起追星熱潮。

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

韓團Flare U出現在高雄機場。記者劉學聖／攝影
韓團Flare U出現在高雄機場。記者劉學聖／攝影

周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影
周子瑜與母親黃燕玲一起出現在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。記者劉學聖／攝影

精華 FAQ

  • 周子瑜此次返台是為參加「2026高雄啤酒音樂節」演出，並將以個人SOLO身分首次在台灣音樂節登台，成為活動焦點。

  • 周子瑜抵達時由母親陪同，在工作人員與保全引導下出境，現場有大量粉絲守候，高舉應援手幅與周邊，警方也加派人力維持秩序。

  • 周子瑜離開後不久，同樣受邀參加高雄啤酒音樂節的新生代男團F.F.O（Flare U）也抵達高雄小港機場，受到歌迷接機歡迎。

南韓

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