川普競選名曲YMCA主唱威里斯辭世 享壽74歲

美國知名「鄉巴佬樂團」靈魂人物威里斯（Victor Willis，右）辭世，享壽74歲。圖為2025年1月19日川普在華盛頓舉行的集會上與威里斯同台。(路透)

美國知名「鄉巴佬樂團」靈魂人物威里斯（Victor Willis）辭世，享壽74歲。威里斯曾參與創作經典名曲「Y.M.C.A.」，造勢活動愛用此曲的美國總統川普 ，今天也在社群發文悼念。

美聯社報導，「鄉巴佬樂團」（Village People）1970年代末期曾以「Y.M.C.A.」、「Macho Man」以及「In the Navy」等曲走紅歌壇，它琅琅上口的歌詞以及華麗的舞台造形，深植迪斯可（Disco）風潮核心。

樂團在官方Facebook頁面發布消息，「我們懷著無比悲痛的心情宣布，鄉巴佬樂團主唱威里斯去世」，死因是「一場短暫但迅速惡化的疾病」。

川普今天發文悼念，他表示威里斯很喜歡他在競選集會播放樂團的「Y.M.C.A.」。川普還說，就像今天以及7月4日獨立紀念日假期，往後每當有人播放這首曲子，大家都會想起維克特．威里斯。

「我向他優秀的家人與樂隊成員致以深切慰問，我們將無比懷念威里斯。」

威里斯與製作人摩拉里（Jacques Morali）及商業夥伴摩拉里（Henri Belolo）1977年共同成立「鄉巴佬樂團」，靈感源於紐約市曼哈頓西村（West Village）一間通宵營業的同性戀夜總會。樂團成員們身材魁梧、外表粗獷，分別扮成摩托車手、建築工人、警察、牛仔與印第安酋長。

樂團首張同名專輯1977年上市。1978年，樂團發行2張專輯，其中收錄熱門歌曲「Y.M.C.A.」，這首歌曾登上告示牌（Billboard）排行榜第2名。

「鄉巴佬樂團」的音樂常見於泳池派對、舞會、婚禮、成年禮、遊戲以及任何需要提振精神的場合，他們的歌曲也曾在同性戀遊行及白宮播放。