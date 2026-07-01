遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 Vicky發聲開嗆「全是假」

黃大煒(左)與女友Vicky交往超過30年。圖／媒體棧提供

黃大煒上月驟然離開讓外界震驚，他和牽手30多年的經紀人女友Vicky的糾葛也浮上檯面，Vicky和黃大煒兩個姊姊的大戰讓人霧裡看花。據「鏡週刊」報導，黃大煒會和Vicky決裂不但與音樂版稅有關，去年聖誕節2人赴香港 與家人團聚，爆發的衝突更是關鍵。

報導指出，黃大煒當時帶著Vicky前往香港與家人共度聖誕，兩位姊姊也都出席聚會，但席間雙方因故發生口角，原本溫馨的家庭聚會瞬間變調，最後不歡而散，也讓黃大煒深受影響。

除了這場家庭風波外，黃大煒與Vicky之間其實早已累積不少摩擦，其中包括與音樂版稅相關事務的意見分歧，雙方多次爭執，最終讓這段相伴多年的感情走向終點。

黃大煒在香港返台後，僅短暫停留處理生活事務，隨後只帶著簡單行李與一把吉他，於去年12月底與姊姊一同飛往夏威夷展開新生活，自此與Vicky幾乎斷了聯繫，也徹底告別在台灣經營多年的生活。

沒想到黃大煒與Vicky一別就是天人永隔，他於今年6月初辭世，享壽61歲，消息震驚演藝圈，也讓許多好友與歌迷不捨追思。

對此，Vicky回應本報，表示「鏡週刊完全沒有聯繫我求證」，並指出這是在炒作新聞，「所刊登內容全不屬實。請他們有證據再來刊登，別用躲在幕後亂放話帶風向的爆料者的不實指控到處散播造謠」。

她進一步提到：「我在12月中就已開始安排療程，去年聖誕節黃大煒因是第一次沒有和我ㄧ起度過，12/27還寫了信，滿滿的思念和歉意⋯另外大煒的弟弟已委任美國律師處理相關事務，我們靜候調查結果。希望大家體諒我及家人們傷痛心情。」

Vicky委託黃珊珊擔任律師，希望能找到事情真相，她說：「黃珊珊沒有美國律師執照，所以僅能在台灣部分給予家人法律專業上的諮詢協助。」先前她指控黃大煒大姐夫對她性騷擾，黃大煒會到夏威夷就是要跟大姐夫談這件事，「至於大姐夫性騷擾事實，我們先等黃大煒死因及相關可疑事項釐清後再來處理。」