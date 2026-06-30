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合作天王天后卻不敢唱自己的歌…林佩薇15年心魔終於解開

記者梅衍儂／即時報導
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林佩薇歷經15年幕後淬鍊，推出首張個人專輯「扭誕 Reborn」。圖／林佩薇AG...
林佩薇歷經15年幕後淬鍊，推出首張個人專輯「扭誕 Reborn」。圖／林佩薇AGG提供

活躍於華語樂壇幕後多年的鋼琴樂手、和聲老師及音樂製作人林佩薇（AGG），曾與Faye詹雯婷、羅大佑、蕭敬騰、丁噹、周傳雄等知名音樂人合作，也曾擔任Faye專輯「在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」製作統籌。今年她終於走出幕後，推出首張個人專輯「扭誕 Reborn」，為自己等待15年的音樂夢交出答案。

擁有美國卡內基美隆大學演奏碩士、伯克利音樂學院背景的林佩薇，早在2012年就曾推出創作單曲「Sing It」，並登上StreetVoice排行榜第二名，不過之後卻未持續以歌手身分發展，而是投入幕後工作。她坦言，最大的原因來自對自己的高度要求與自我懷疑。

「如果作品無法說服自己，怎麼說服別人？」她透露，自己始終不喜歡「無病呻吟」的歌曲，希望每一首作品都是真實且有感受的創作，因此多年來不斷推翻自己的作品，也經常懷疑歌聲不夠好、抒情歌唱不過別人，在否定自己的過程中，選擇把重心放在幕後。

她也坦承，最讓自己糾結的是身分認同。「每次別人介紹我是Keyboard手時，心裡總有一絲遺憾。」明明內心一直都有創作歌手的夢想，卻因害怕外界評價而遲遲不敢跨出那一步。

直到近年，她開始思考，如果有一天離開音樂圈，究竟能留下什麼？這個念頭也成為催生「扭誕 Reborn」的最大動力。「希望80歲時，還能驕傲地跟別人說，這是我的歌、我的生命、我的故事。」

精華 FAQ

  • 她長期以鋼琴樂手、和聲老師與音樂製作人身分活躍幕後，並曾和Faye詹雯婷、羅大佑、蕭敬騰等歌手合作，也參與專輯製作統籌工作。

  • 她坦言自己對作品與歌聲要求極高，常因覺得不夠好而推翻創作，也擔心抒情歌唱不過別人，長期在否定中選擇把重心放在幕後。

  • 她開始思考若有一天離開音樂圈，自己究竟能留下什麼，於是把這份焦慮轉成創作動力，最終完成首張個人專輯扭誕 Reborn。

蕭敬騰

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