蕭景鴻窮到剩3塊 認靠愛妻養家 爆Energy合體內幕
蕭景鴻（阿弟）2年前隨Energy回歸歌壇，現推出苦等24年的個人同名專輯，今出席Hit Fm活動，對於Energy休團至6月，他說公司一直都有安排回歸，「等時機到，還是希望大家聚在一起」。他也邀團員欣賞他的演唱會，笑稱已備好麥克風，「（合體）就看他們囉」。
其實早在加入Energy前，他就簽約準備發片，後來胎死腹中，轉而以Energy打響名號，可惜際遇大起大落，解散後轉型成通告藝人、演員。「我一直喜歡唱歌」，他始終沒有放棄信念，在落魄之際有愛妻Mei（邱馨葦）力挺，他說：「我應該上輩子有燒好香，可以遇到我太太。」
他曾面臨口袋剩3元的窘境，幸而老婆扛起家計，結婚18年來互相扶持，他不諱言遇過各種問題，「要多替對方著想，隨時隨地站在另一半的角度看事情」。婚姻對他而言不單單只有自己，他笑說要把吃苦當成吃補，「其實人生每個階段都在修行，每天都在念經，因為家家有本難念的經」。
目前他全力準備北、高4場演唱會，16歲的二女兒蕭乙恩遺傳到好歌喉，報名當嘉賓被他回絕，蕭景鴻解釋：「我希望她用自己的才華闖出一片天，也提醒她不要說出父母背景。」對於女兒參加歌唱比賽遭到網友抨擊，他則認為是好事，表示女兒個性堅強，從中能夠明白當公眾人物的難處。
他推出苦等24年的個人同名專輯，同時全力準備北、高共四場演唱會，也在Hit Fm活動露面宣傳，展現重返歌壇後的完整音樂規劃。 蕭景鴻表示公司一直都有安排回歸，自己也希望成員能再聚在一起；至於合體演出，他已備好麥克風，認為就看團員們的意願與時機。 他坦言曾窮到口袋只剩3元，靠妻子Mei扛起家計才撐過低潮，並強調婚姻要互相體諒；對女兒則鼓勵靠自己闖出成績，不靠父母背景。
精華 FAQ
他推出苦等24年的個人同名專輯，同時全力準備北、高共四場演唱會，也在Hit Fm活動露面宣傳，展現重返歌壇後的完整音樂規劃。
蕭景鴻表示公司一直都有安排回歸，自己也希望成員能再聚在一起；至於合體演出，他已備好麥克風，認為就看團員們的意願與時機。
他坦言曾窮到口袋只剩3元，靠妻子Mei扛起家計才撐過低潮，並強調婚姻要互相體諒；對女兒則鼓勵靠自己闖出成績，不靠父母背景。
上一則
屠穎猝死7個月 家屬控飯店見死不救「第一時間竟是拍照」
下一則