蕭景鴻窮到剩3塊 認靠愛妻養家 爆Energy合體內幕

蕭景鴻(Energy阿弟)感謝愛妻一路支持。圖／Hit Fm聯播網提供

蕭景鴻（阿弟）2年前隨Energy回歸歌壇，現推出苦等24年的個人同名專輯，今出席Hit Fm活動，對於Energy休團至6月，他說公司一直都有安排回歸，「等時機到，還是希望大家聚在一起」。他也邀團員欣賞他的演唱會，笑稱已備好麥克風，「（合體）就看他們囉」。

其實早在加入Energy前，他就簽約準備發片，後來胎死腹中，轉而以Energy打響名號，可惜際遇大起大落，解散後轉型成通告藝人、演員。「我一直喜歡唱歌」，他始終沒有放棄信念，在落魄之際有愛妻Mei（邱馨葦）力挺，他說：「我應該上輩子有燒好香，可以遇到我太太。」

他曾面臨口袋剩3元的窘境，幸而老婆扛起家計，結婚18年來互相扶持，他不諱言遇過各種問題，「要多替對方著想，隨時隨地站在另一半的角度看事情」。婚姻對他而言不單單只有自己，他笑說要把吃苦當成吃補，「其實人生每個階段都在修行，每天都在念經，因為家家有本難念的經」。

目前他全力準備北、高4場演唱會，16歲的二女兒蕭乙恩遺傳到好歌喉，報名當嘉賓被他回絕，蕭景鴻解釋：「我希望她用自己的才華闖出一片天，也提醒她不要說出父母背景。」對於女兒參加歌唱比賽遭到網友抨擊，他則認為是好事，表示女兒個性堅強，從中能夠明白當公眾人物的難處。

蕭景鴻(Energy阿弟)始終沒有放棄唱歌的信念。圖／Hit Fm聯播網提供