連AI都認不出來…潘若迪扮強尼戴普「被社群判定侵權」

張立東和方順吉相似度極高。圖/中天提供

中天綜合台「歐耶一級棒」播出「根本是本人！這樣的“明星臉”代班本尊很可以」，主持人歐漢聲分享遇過和他撞臉的人，照片還在網路上引起熱烈討論：「這個地球上總會有個跟你長得一模一樣的人，我就親身看過這種事情，有一個跟我長得很像的日本 人，他的職業是AV男優。」歐漢聲擅長模仿，曾因太常模仿張學友被本尊吐槽：「有一次學友哥看到我的時候說『你這個小東西，靠我賺了不少錢吧』？這真的是他本人說的。」

張立東和方順吉的相像程度，連本尊都認證：「真的很像，尤其我們小時候的照片更像，但他是小時候像我，我是長大後像他。」張立東也笑說自己從小就經常被誤認成方順吉：「以前他在紅的時候，我從夜市頭吃到夜市尾都不用錢，我媽都把我嘴巴堵著，叫我不要承認不是他。」

潘若迪也曾被誤認是動力火車的顏志琳，但讓他獲得國際認證的角色則是扮西洋天后席琳狄翁：「我這次出國工作，很多國外的朋友都叫我席琳狄翁，沒有一個叫我潘老師。」當時一同出國工作的短今剛好也在場：「這是真的，我們在日本有遇到黑人朋友，他就說『我知道你，你是台灣席琳狄翁』。」

而潘若迪還扮演過好萊塢男星強尼戴普，兩人像到連AI都偵測錯誤：「我（社群）Po文寫說『我接了一個新的角色』，結果被AI發現，通知說我侵權，叫我把照片撤下來，但那是我本人。」

潘若迪的模仿連老外也讚嘆。圖/中天提供

歐漢聲模仿張學友獲得本尊賞識。圖/中天提供