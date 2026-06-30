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浪人47導演涉詐Netflix千萬美元 遭判刑30個月

中央社紐約29日綜合外電報導
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好萊塢導演卡爾林區（Carl Rinsch）被控詐騙影音串流巨頭Netflix逾...
好萊塢導演卡爾林區（Carl Rinsch）被控詐騙影音串流巨頭Netflix逾千萬美元，29日遭判處30個月監禁。圖為卡爾林區離開紐約聯邦法院。(美聯社)

好萊塢導演卡爾林區（Carl Rinsch）因執導2013年電影「浪人47」（47 Ronin）聞名。他被控詐騙影音串流巨頭Netflix逾千萬美元，今天遭判處30個月監禁。

法新社報導，卡爾林區被控濫用影音串流平台於2020年支付的1100萬美元，這筆資金原本是用於製作一部名為「白馬」（White Horse，暫譯）的科幻影集。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）在聲明中指出：「卡爾林區並未將這筆錢用於製作影集，反而買進高度投機性的股票期權與加密貨幣進行風險投資，並花費數百萬美元為自己採購奢侈品。」

據稱卡爾林區採購的物品，包括奢華服飾、家具、1輛紅色法拉利，以及5輛勞斯萊斯。

除被判處監禁外，48歲的卡爾林區還被勒令繳回1100萬美元犯罪所得。

他的委任律師曾向承審法官請求從寬處理，聲稱資金濫用是發生在他的職業生涯承受「巨大壓力」期間，以及一段「極具爭議的離婚」過程中。

儘管檢方並未提及Netflix，但先前有報導稱卡爾林區曾與Netflix就一部計畫中的影集發生爭執，劇集最初名為「白馬」，後更名為「征服」（Conquest，暫譯）。

起訴書稱，劇集原本聚焦於一名科學家，他創造一群強大的複製人，「他們被放逐到巴西一座城市的封閉區域，複製人在圍牆內開始開發先進技術，並與人類和彼此發生衝突」。

卡爾林區因執導由基努李維（Keanu Reeves）主演的奇幻動作電影「浪人47」，開啟他劇情片導演生涯。

卡爾林區遭判刑之前，基努李維曾致函法官，為他昔日的導演請求「寬大與仁慈」，稱他是一位「傑出的藝術家」，只是往往有「自我毀滅」的傾向。

精華 FAQ

  • 法院判處他30個月監禁，並要求繳回1100萬美元犯罪所得。判決認定他未依約將資金投入影集製作，而是挪作個人投資與消費用途。

  • 檢方表示，他把原本用於科幻影集《白馬》的1100萬美元，拿去買高度投機的股票期權與加密貨幣，並購買豪車、服飾、家具等奢侈品。

  • 基努李維曾致函法官，替昔日《浪人47》導演請求寬大處理，形容他是傑出的藝術家，但也承認他常有自我毀滅傾向。

好萊塢 Netflix 加密貨幣

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