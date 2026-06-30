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陳美鳳70歲生日 笑揭言承旭真面目：很皮 擔心不了他婚事

記者陳慧貞／即時報導
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陳美鳳過70歲生日，分享生活點滴。記者王聰賢／攝影
陳美鳳過70歲生日，分享生活點滴。記者王聰賢／攝影

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳1日過70歲生日，正式邁入「人生才開始」階段前夕，她選擇參與門諾基金會公益活動，支持「花東關懷，一餐一輔具」計畫，把愛送到花東。演藝圈人緣極佳的她，連日來已有不少好友為她慶生過壽，提到私下有好交情的言承旭是否送上禮物？她笑指對方私下「很皮」常給意外驚喜，有時會以傳訊息方式給祝福，無論哪一種．都是心意都令人感動開心。

多年來，陳美鳳保養得宜，不僅膚況細緻，身材凹凸有致更是一絕，她笑言，平時就很喜歡和朋友聚餐、聊天，只要有空就會相約品嘗美食，所以不管是不是生日，飯局都很多。

最近陳美鳳還與不少資深藝人聚會，聊起早年演藝圈工作點滴，令她回味無窮，但也感慨長者生活，說起曾在咖啡店看到的一對老夫妻感嘆子女不在身邊的孤獨，獨居老人聽到門鈴響的眼神，都令她感觸良多，被問是否需要言承旭去按門鈴？她笑：「我有兄弟姐妹，把自己照顧好就好，不需要來按門鈴。」

陳美鳳過生日，言承旭多年來從不缺席，即使人在外地工作，也會想辦法給驚喜，她笑說有次過節，言承旭帶媽媽到陳美鳳家，出發前還刻意不說目的地，結果陳美鳳應門，言媽就轉頭笑罵言承旭：「你怎麼沒跟我說要來這，我穿這樣耶！」

言承旭私下沒偶包且愛開玩笑，「就是很皮，很愛逗他媽媽」，說起言承旭持續維持單身，是否擔心他的婚事，陳美鳳笑：「畢竟我不是他媽媽，擔心不了。」也不知對方擇偶條件，很難幫忙介紹對象。

陳美鳳與曾馨瑩因同樣熱心公益而結緣，近日郭台銘爆出密會女球友，被問是否關心曾馨瑩？陳美鳳坦言因被媒體問到才知此事，雖不清楚細節，但認為：「打球不就是會有球友嗎？和女球友互動也很正常，大家去吃吃飯、聚一聚而已。」也說自己很少接觸貴婦圈，但覺得曾馨瑩沒架子、好相處，笑說：「她那麼優，老公很疼她的。」

陳美鳳熱心公益。記者王聰賢／攝影
陳美鳳熱心公益。記者王聰賢／攝影

陳美鳳出席門諾基金會「花東關懷一餐一輔具計畫」零錢捐勸募記者會。記者王聰賢／攝影
陳美鳳出席門諾基金會「花東關懷一餐一輔具計畫」零錢捐勸募記者會。記者王聰賢／攝影

陳美鳳出席門諾基金會「花東關懷一餐一輔具計畫」零錢捐勸募記者會。記者王聰賢／攝影
陳美鳳出席門諾基金會「花東關懷一餐一輔具計畫」零錢捐勸募記者會。記者王聰賢／攝影

陳美鳳呼籲把愛送花東。記者王聰賢／攝影
陳美鳳呼籲把愛送花東。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她沒有只辦生日聚會，而是參與門諾基金會公益活動，支持「花東關懷，一餐一輔具」計畫，希望把關懷與資源送到花東地區。

  • 她說言承旭私下很皮、很愛搞驚喜，常會以不同方式送上祝福，有時見面、有時傳訊息，無論形式如何，都讓她感受到滿滿心意。

  • 對言承旭的婚事，她笑說自己不是他媽媽，擔心不了，也不清楚他的擇偶條件；談到曾馨瑩，她則認為打球有球友很正常，並稱她好相處、沒架子。

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