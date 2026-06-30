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劉若英飛行111場回高雄 新歌MV遠赴紐約拍攝

記者梅衍儂／即時報導
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劉若英將在高雄開唱。圖／相信音樂提供
劉若英將在高雄開唱。圖／相信音樂提供

歌手劉若英將兌現與歌迷的約定，她2023年首度帶著「飛行日」巡迴演唱會站上高雄巨蛋，當時全場歌迷排字應援、大合唱，讓她感動直呼：「我要承認，我站在台上是要感動你們，但是你們感動了我！」如今相隔3年，她宣布將於9月12日帶著「飛行日」4.0版重返高雄巨蛋。

「飛行日」巡演歷時4年，足跡遍及全球3大洲、53座城市，高雄場將迎來第111場演出。此次將完整呈現四面台舞台設計，包括360度旋轉舞台、飛天鯨魚、5公尺高巨熊、騰空紙飛機、三維矩陣巨型立方晶體LED，以及12位藝術舞者共同演出，希望帶給歌迷更完整的沉浸式觀演體驗。

對於再次回到高雄，劉若英難掩期待，她表示，上次高雄歌迷帶給她的熱情始終放在心裡，尤其大家齊聲合唱「再會啦心愛的無緣的人」的畫面至今難忘，她說：「終於，又能回到高雄，再唱一次給你們聽！」

她近日也發行新歌「你從春天走來」，由汪蘇瀧量身打造並包辦詞曲，今年2月已於上海演唱會首唱，引發歌迷熱烈討論，之後正式進錄音室錄製，並邀來陳君豪擔任製作人。「飛行日」4.0高雄巨蛋演唱會門票將於7月18日上午11點開放台新卡友優先購票，中午12點於拓元售票系統全面開賣。

劉若英新曲「你從春天走來」在紐約取景。圖／相信音樂提供
劉若英新曲「你從春天走來」在紐約取景。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 她宣布將於9月12日帶著「飛行日」4.0版重返高雄巨蛋，兌現先前與高雄歌迷的約定，也延續2023年首次登上高雄巨蛋時的感動氛圍。

  • 「飛行日」巡演歷時四年，足跡遍及全球三大洲、53座城市，高雄場將迎來第111場演出，象徵這趟巡演已累積相當長的里程與舞台經驗。

  • 高雄場將完整呈現四面台與360度旋轉舞台，並加入飛天鯨魚等大型裝置；新歌《你從春天走來》已發行，門票則於7月18日分階段開賣。

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