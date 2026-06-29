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譚詠麟9月10場個唱 終極篇非告別 誓言唱到80歲後

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76歲「校長」譚詠麟9月將於紅館舉行演唱會，他重申必定唱到80歲後，「終極篇」不...
76歲「校長」譚詠麟9月將於紅館舉行演唱會，他重申必定唱到80歲後，「終極篇」不代表日後不再開唱。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

76歲譚詠麟將於9月在紅館舉行十場終極篇巡演香港站，強調「終極」只指規模，不代表告別，並重申會唱到80歲後。

76歲「校長」譚詠麟將於9月假紅館舉行10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會─終極篇》香港站，他29日在發布會上強調，「終極篇」是指巡演規模，並不代表日後不再開唱，他重申必定「唱到80歲後」。

明報報導，時隔11年再踏紅館舞台，譚詠麟透露內部門票已迅速「秒殺」，公開發售的門票至少有3成可供歌迷選購。他笑言曾問公司會否考慮加場，卻被一口拒絕，稱「十全十美是最好」。藝能集團董事總經理葉偉忠為是次演唱會籌備近半年，製作一本以譚詠麟入行58年事跡為主題的「阿倫日報」，向市民派發以助宣傳；他又宣布譚詠麟將於8月23日76歲生日當天，出席星光大道期間限定店的開幕儀式。

據報導，談到演唱會名為「終極篇」的含意，譚詠麟解釋：「相信很多歌迷都記得我承諾過唱到80歲後，這承諾一定會實現。只不過在香港這麼大型的製作演出，做完這10場及巡迴之後，應該就是真正的終極。」他表示不願、亦不會說出「告別」二字，因為與歌迷早有約定，日後仍會以不同場合或形式作小型演出。

報導稱，他期望今次把演唱會「盡量做到最好，盡力而為、量力而為」，又提到不少歌迷自溫拿樂隊年代起已追隨至今逾50年，如今部分人步行已不太方便，因此希望在他們仍有體力之時，讓他們在紅館重溫昔日喜愛的歌曲和開心片段。他坦言要完全回到1980年代的狀態「很難」，但已盡最大努力備戰。

報導指，為配合演唱會，他近日開始在街上跑步操練，早前更被拍下在半山幾乎被車撞及的片段，引來歌迷擔心，他特地報平安︰「所有對我的關心，我全部都多謝。」他表示事件並不算驚險，因與車輛仍有一段距離。「因家中的跑步機壞了，新的又未送到，只好落街跑。有時天氣炎熱，差點中暑，其實只是嚇一嚇。」

報導說，被問會否以香港作為巡迴最終站，他坦言有人建議到啟德新場館舉行，自己暫不敢作出承諾，也不敢斷言完成巡迴時是否已80歲後。

精華 FAQ

  • 他解釋「終極篇」是指這次香港大型製作與巡演規模的最後階段，並不等於不再開唱；完成十場及巡迴後，才算形式上的終極。

  • 譚詠麟明言不會說「告別」二字，因為早與歌迷約定唱到80歲後，之後仍可能以小型演出、不同場合或其他形式繼續與歌迷見面。

  • 他近日開始落街跑步操練備戰，亦被拍到險些與車擦身而過；他澄清並不驚險，只是天熱一度差點中暑，並感謝外界關心。

香港

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