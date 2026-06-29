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田馥甄金曲獎獻唱「缺席」逼哭鄭秀文 含淚圖示曝1心情

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鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」，在今年金曲獎頒獎典禮上由台灣歌手田馥甄翻唱，引發回...
鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」，在今年金曲獎頒獎典禮上由台灣歌手田馥甄翻唱，引發回憶熱潮。（取材自豆瓣電影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田馥甄金曲獎致敬袁惟仁，演唱〈缺席〉時一度哽咽。
  • 重點二：鄭秀文聽後含淚發文，感謝袁惟仁與田馥甄的演繹。
  • 重點三：台灣歌迷熱議回憶湧現，盼鄭秀文再度來台開唱。

香港歌手鄭秀文近日因田馥甄在第37屆金曲獎頒獎典禮上的致敬演出，再度成為台灣網友討論焦點。田馥甄演唱由已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」時一度哽咽，引發台灣社群平台Threads掀起回憶熱潮，大批歌迷重溫鄭秀文歷年國語作品，並留言盼望她重返台灣舉辦演唱會。鄭秀文其後也透過社群平台發文回應，坦言重新聆聽「缺席」後感觸良多。

綜合香港01等媒體報導，第37屆金曲獎日前圓滿落幕，S.H.E成員田馥甄睽違6年再度受邀擔任表演嘉賓，主要是為了向已故音樂人袁惟仁致敬。田馥甄與袁惟仁淵源深厚，她參加選秀比賽時，袁惟仁便擔任評審，之後雙方在同一間唱片公司合作超過10年。

致敬演出中，田馥甄演唱多首袁惟仁創作的代表作。當演唱最後一首、由袁惟仁為鄭秀文創作的國語歌曲「缺席」時，她因情緒激動而在台上哽咽，畫面播出後引起不少觀眾共鳴，也讓歌曲再次受到關注。

台灣歌手田馥甄，在今年金曲獎表演獻唱已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「...
台灣歌手田馥甄，在今年金曲獎表演獻唱已故音樂人袁惟仁創作、鄭秀文主唱的國語歌曲「缺席」時一度哽咽，引發社群平台掀起回憶熱潮。(取材自台視)

面對這波來自台灣歌迷的熱烈回響，鄭秀文先在Instagram限時動態發文並附上含淚圖示，感謝袁惟仁當年為她創作「缺席」，並表示田馥甄的演繹十分感人。其後，她再度發文分享心情，表示因田馥甄的演唱，讓她重新細聽「缺席」，再次感受到歌曲旋律與歌詞的魅力，認為作品重新有了生命與心跳。

隨著討論熱度持續攀升，也有不少台灣歌迷留言表示，希望鄭秀文能再次到台灣舉辦演唱會。由於鄭秀文自2010年舉行《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》後，近幾次世界巡迴演唱會均未安排台灣場次，因此不少歌迷表示已等待多年，更有人透露將於今年7月前往香港，支持她即將在啟德體育園舉行的演唱會。

精華 FAQ

  • 她在第37屆金曲獎致敬演出中，演唱袁惟仁為鄭秀文創作的國語歌曲〈缺席〉，並在台上因情緒激動而哽咽，讓歌曲再度受到關注。

  • 鄭秀文先在Instagram限時動態以含淚圖示表達感謝，稱讚田馥甄演繹感人，之後又表示重新細聽〈缺席〉後，更感受到歌曲旋律與歌詞的生命力。

  • 因演出喚起許多人對鄭秀文國語作品的回憶，網路上出現大量重溫與留言，歌迷也希望她再來台灣開唱，尤其她多年未安排台灣場次。

香港 鄭秀文 田馥甄

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