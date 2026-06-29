羨慕周杰倫娶到昆凌…黃曉明不忍了「她就是天使」
周杰倫（周董）首次空降中國鳥巢開唱，老婆昆凌於昨晚第3場現身，一旁還有因綜藝節目結識的黃曉明，周杰倫關心起老婆在「中餐廳」節目的表現，黃曉明說：「她就是天使，非常優秀！」直言很羨慕周杰倫娶到這麼好的老婆，引發全場尖叫。
周董4月展開升級版「嘉年華」巡演，北京站以「龍拳」為主題，連唱3場共湧入19.5萬人朝聖。由於北京時逢盛夏，開演後天色尚未全暗，不同於過往眼前所見，對他而言十分新鮮，他打趣說：「白天的感覺不太一樣，我看你們看得好清楚啊！」來到點歌橋段，竟有觀眾點了前版巡演的終場歌曲「七里香」，周杰倫幽默回應：「你怎麼點，我們都不會回家的。」
而當他演唱「那天下雨了」時，所有出現在Kiss Cam的情侶紛紛熱情接吻，還有粉絲當場求婚，氣氛浪漫無比。昨晚除了愛妻相挺，周董看到坐在台下的伍思凱，誇獎他：「小伍哥狀態很好啊！因為他和我常打網球的關係。」
緊接在北京後的是9月南京站，看來周董要跟放暑假的兒女一同放鬆，同時「太陽之子」MV傳來捷報，不僅榮獲歐洲音樂錄影帶獎（Europe Music Video Awards）的最佳製作、最佳妝效等季度大獎，更拿下坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳MV、最佳MV導演、最佳剪輯等月評選獎項。
黃曉明在現場直言昆凌「就是天使，非常優秀」，還表示很羨慕周杰倫娶到這麼好的老婆，這番稱讚立刻引發全場尖叫，成為演唱會亮點之一。 北京站以「龍拳」為主題連唱三場，累計吸引19.5萬人入場，因為天色尚未全黑，周杰倫也笑說看得很清楚，並在點歌環節幽默互動。 周杰倫演唱〈那天下雨了〉時，Kiss Cam拍到多對情侶熱情接吻，還有粉絲當場求婚，此外他也向台下的伍思凱打招呼，現場氣氛非常熱鬧。
精華 FAQ
黃曉明在現場直言昆凌「就是天使，非常優秀」，還表示很羨慕周杰倫娶到這麼好的老婆，這番稱讚立刻引發全場尖叫，成為演唱會亮點之一。
北京站以「龍拳」為主題連唱三場，累計吸引19.5萬人入場，因為天色尚未全黑，周杰倫也笑說看得很清楚，並在點歌環節幽默互動。
周杰倫演唱〈那天下雨了〉時，Kiss Cam拍到多對情侶熱情接吻，還有粉絲當場求婚，此外他也向台下的伍思凱打招呼，現場氣氛非常熱鬧。
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