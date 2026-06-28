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拋棄糟糠之妻享受階層紅利？豆瓣9.4神劇「父母愛情」突遭全網清算

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由郭濤、梅婷主演的經典年代劇「父母愛情」，近日遭到網友議論。(取材自微博)
由郭濤、梅婷主演的經典年代劇「父母愛情」，近日遭到網友議論。(取材自微博)

由郭濤、梅婷主演的經典年代劇「父母愛情」，開播12年來在豆瓣等主流評分網站長期穩居9.4分高位。過去，觀眾津津樂道資本家大小姐「安杰」與海軍軍官「江德福」相伴到老的細膩日常，將其奉為「神仙愛情」。然而，隨著當下觀眾脫離「主角濾鏡」，這部昔日神劇近日在各大社交平台意外湧現大量低分評價，輿論焦點更從過去的欣羨，轉向對劇中特權敘事與底層配角命運的強烈質疑。

網友指出，劇中看似美好的「歲月靜好」，本質上完全建立在男主角江德福的特權之上。有人犀利質疑，江德福一邊利用職權為安家避禍、為子女和親戚鋪路安排參軍，晚年卻自詡清白，根本是將「以權謀私」包裝成「重情重義」。更有人直指劇中三核心男士江德福、老丁、王振彪，均走入了「拋棄糟糠之妻，享受階層紅利」的封建模式，編劇「不論男主頭婚二婚，都要標配處女新娘」設定，更充斥著男權的貞操崇拜。

本次輿論翻車的最大導火線，在於劇中農村出身原配女性的集體污名化與工具化。現代觀眾紛紛為劇中那些「負責吃苦、背鍋、早死」的底層女性抱不平。例如江德福的前妻張桂蘭，一生無一句台詞，僅在江家人的轉述中背負出軌污名孤苦終老；老丁的原配王秀娥粗俗愚鈍，最終因難產大出血而死，被指是為了老丁續娶有文化的葛美霞「騰位置」；而王振彪的原配張桂英剛因病早逝，丈夫不到一年便歡天喜地另娶新歡。

這種「原配負責吃苦受難，男性升官換城裡新歡安享晚年」的敘事，讓不少人直呼反胃，痛批這是拒絕創作者用溫情濾鏡掩蓋階層碾壓。

面對鋪天蓋地的質疑，雖然有老觀眾與影評人出面護航，認為看年代劇不能用現代的「政治正確」硬套歷史客觀存在，但新一代網友對劇中階級與性別視角的集體反思，已讓這部經典深陷輿論海嘯。

精華 FAQ

  • 主要因為觀眾重新檢視劇中情節後，認為它以溫情外衣包裝階級特權與男權敘事，並長期忽略底層女性的犧牲，因此在社群掀起集中清算。

  • 批評焦點在於他被指利用職權替安家避禍、替親友鋪路，卻把這些行為包裝成重情重義；同時劇中也被認為迴避了權力與資源不對等的問題。

  • 江德福前妻張桂蘭、老丁原配王秀娥與王振彪原配張桂英都被點名，因她們多被寫成吃苦、背鍋或早逝的工具角色，凸顯劇作對原配女性的污名化。

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