我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

「苟師」應好友王菲邀請… 孫浩現身謝霆鋒西安演唱會

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
翟子路(右)開心曬出與王菲合照。(取材自微博)
翟子路(右)開心曬出與王菲合照。(取材自微博)

香港樂壇天王謝霆鋒近日在西安舉辦演唱會，吸引大批歌迷朝聖，而台下VIP包廂意外成為全場焦點。憑藉熱播劇「主角」中「苟師」一角翻紅的演員孫浩，當晚受好友王菲邀請一同觀演，之後曬出包廂大合照，意外掀起熱議，也讓「『主角』男星陪王菲看謝霆鋒演唱會」登上熱搜。

這趟觀演行程其實早有「洩密」跡象。日前孫浩出席綜藝節目媒體見面會時，主持人李維嘉現場連線身在西安的他，笑著追問是否受到「那個誰」邀請去看演唱會。面對眾人起鬨，孫浩先是露出靦腆笑容，隨後大方點頭承認，讓現場瞬間沸騰，也提前曝光這場驚喜聚會。

演唱會當晚，謝霆鋒火力全開演唱多首經典歌曲，當唱到動情處時，更對著台下說出一句「我看到你了」，被外界認為是在向王菲隔空示愛，掀起全場尖叫。不過，另一位備受矚目的主角，則是因「主角」人氣攀升的孫浩。

事實上，孫浩與王菲相識於1998年，兩人交情已近30年。先前孫浩主演電視劇「主角」時，更親自邀請王菲為戲劇零酬勞獻唱主題曲，展現深厚情誼。這次王菲邀請孫浩一起欣賞謝霆鋒演唱會，也被外界視為多年友情的延續。

演唱會結束後，孫浩在社群平台分享包廂合照，並寫下「謝師，苟師給你加油來咧」，替謝霆鋒加油打氣，既宣傳了「主角」，也逗樂不少網友。照片中，56歲的王菲依舊氣質出眾，同行的演員翟子路也開心曬出與王菲合照，被粉絲笑稱「跟著孫浩成功追星」。

不少網友也留言表示，「『主角』真的讓孫浩又火了一把」、「原來孫浩和王菲是幾十年的老朋友」、「這人脈太強了」、「苟師竟然坐在天后旁邊」，讓這場演唱會除了謝霆鋒與王菲同框話題外，也意外成為「主角」熱度延燒的另一波焦點。

孫浩(前排左)曬出包廂大合照。(取材自微博)
孫浩(前排左)曬出包廂大合照。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 孫浩是受好友王菲邀請，與她一同到謝霆鋒西安演唱會的VIP包廂觀演。此行原本就備受外界關注，因為他與王菲交情深厚，現身後更成為話題焦點。

  • 內文提到兩人早在1998年就已相識，交情至今將近30年。孫浩先前拍攝《主角》時，也曾邀請王菲零酬勞獻唱主題曲，顯示雙方多年來關係相當密切。

  • 因為他不僅與王菲同場觀演，還在社群分享包廂合照，寫下替謝霆鋒加油的文字，讓《主角》與孫浩本人的熱度一起被帶上熱搜，成功引發網友討論。

香港 王菲 謝霆鋒

上一則

才紅回大馬…艾薇說「沒有很想去台灣發展」被嗆只想撈錢

下一則

「微短劇」風潮吹進好萊塢 金卡戴珊和知名片商都投資

延伸閱讀

罕見高調合體… 謝霆鋒、王菲西安機場大方牽手

罕見高調合體… 謝霆鋒、王菲西安機場大方牽手
鴨血粉絲湯、烤鴨燒賣…謝霆鋒南京開唱 下班大啖6道小吃

鴨血粉絲湯、烤鴨燒賣…謝霆鋒南京開唱 下班大啖6道小吃
王菲、竇靖童入圍音樂大賞 「最強母女檔」頂峰相遇

王菲、竇靖童入圍音樂大賞 「最強母女檔」頂峰相遇
雙J暌違13年驚喜同台 蔡依林喊林俊傑救歌 合唱「倒帶」

雙J暌違13年驚喜同台 蔡依林喊林俊傑救歌 合唱「倒帶」

熱門新聞

6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

2026-06-25 10:10

超人氣

更多 >
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡