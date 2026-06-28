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才紅回大馬…艾薇說「沒有很想去台灣發展」被嗆只想撈錢

記者林士傑／即時報導
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艾薇因失言挨轟，緊急道歉。圖／摘自臉書
艾薇因失言挨轟，緊急道歉。圖／摘自臉書

來自大馬的艾薇，7年前在台參加選秀節目並成為蕭敬騰的師妹，至今推出3張專輯，去年約滿後轉投邱鋒澤旗下。她昨晚光榮返鄉開唱，卻哭著脫口「其實我也沒有很想要去台灣發展，可是沒辦法，我在那邊比較紅，所以在那邊才有工作」，似在宣洩離鄉背井的心情，用詞卻惹來一片罵聲。

她的「BORN TO BE BRAVE」巡演接連在台北、台中登場，昨晚移師大馬吉隆坡，是她在家鄉的首場演唱會，粉絲錄下她分享心情的片段分享到threads，如今因失言被網友酸只想在台灣撈錢、不想來就不要委屈了。

對於用字遣詞挨轟，艾薇在該則影片下方留言：「對於昨天演唱會上我說的話，我想跟大家說聲對不起。昨天因為家人都在現場，一時情緒湧上來，加上自己表達不完整，用詞沒有拿捏好，說了不妥當的話，讓大家誤會，我真的深感抱歉。」

她解釋原意是想表達「長期待在台灣發展，經常錯過陪伴家人的時光，當下看到他們在台下，心裡是非常想家」，但因自己的失誤造成誤會，也強調：「台灣早就是我的第二個家，我很喜歡這裡，更感謝這裡給我的每個機會。謝謝大家的提醒與支持，我會記住這次的經驗並好好檢討。」

精華 FAQ

  • 她表示自己其實沒有很想去台灣發展，只是因為在台灣比較紅才有工作，此話被認為像在抱怨或貶低台灣市場，因此迅速引發網友撻伐。

  • 不少網友酸她像是只想在台灣撈錢，既然不想去台灣就不要委屈自己，認為她的說法對支持她的台灣粉絲與市場不夠尊重。

  • 她在留言中道歉，稱因家人都在現場、情緒湧上來而表達不完整，原意是想說長期待在台灣錯過陪伴家人的時光，並強調台灣是她的第二個家。

蕭敬騰

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