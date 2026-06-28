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人生高光時刻都有台灣 圭賢驕傲喊：台粉就是SJ的底氣

記者李姿瑩／即時報導
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圭賢分享和台灣的點點滴滴。圖／D-SHOW TAIWAN提供
圭賢分享和台灣的點點滴滴。圖／D-SHOW TAIWAN提供

Super Junior成員圭賢27、28日兩天在天母體育館舉行「KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting IN TAIPEI」，與KYUpiter慶祝出道20週年。圭賢化身飯店203的「圭經理」，提供尊榮服務，親自回覆粉絲提問、需求，並一同回顧20年來每個記憶深刻的瞬間，發現都有台灣KYUpiter的陪伴，展現「台灣觀光代言人」的最強威嚴！

圭賢兩場見面會吸引6,000名KYUpiter共襄盛舉，演出以「圭經理」VCR影片中文「你好，歡迎光臨」揭開序幕，圭賢演唱「Flying, Deep In the Night」、「Universe」作為迎賓表演，並親自替貴賓KYUpiter們介紹飯店每個精心設計的空間。

在分享「Hotel 203」大事記時，圭賢細數出道20年來每個寶貴的時刻，包含第一次的個人台北演唱會、Super Junior獲頒第14屆 KKBOX 風雲榜「年度風雲歌手」、連續2年擔任台灣觀光代言人、Super Junior登上台北大巨蛋等，感謝台灣粉絲一路相伴。

提到台灣，圭賢相當難忘2011年隨Super Junior-M來台long stay的時光，他回想：「台灣的粉絲真的很像我的家人！我們那時候住在很大的公園旁邊，始源每天都會脫掉上衣在公園跑步，我很常在宿舍和成員玩遊戲。那時候粉絲都求我們快點回韓國，覺得我們待太久了！」

他更想起當時曾在台演唱張惠妹的「如果你也聽說」，現場清唱一段，自豪說：「已經15年了，但我還記得！」另外SJ在KKBOX創下的霸榜紀錄，也令圭賢驕傲不已，他表示：「因為常常提，大家可能已經膩了，但我至今都還是非常感謝，台灣粉絲就是我們的底氣。」

今年圭賢則以個人身分在台灣留下了許多美好回憶。4月他受邀於「全國中等學校運動會開幕典禮」演出，出動數百架無人機打造的演出掀起熱烈討論，圭賢也對當時的大陣仗印象深刻：「現場人非常多，甚至大家都拿著寶藍色應援棒，有種變成巨星的感覺！我當時還特地錄下來傳給家人，告訴他們我是如此有成就的人。」因全中運首次造訪嘉義的他，也許願未來能探索更多不同的城市，深入台灣每個落。

為慶祝出道20週年，圭賢特別準備紀念組曲，包含Super Junior的「U」、「Sorry Sorry」到SOLO曲「在光化門」等歌。隨後他換上浴袍再次登台，帶領粉絲一起進行健康管理，透過舞蹈COVER鍛鍊體力之餘，也貼心照顧大家的心靈，獻上「心靈洗衣店」環節，完成尊榮貴賓們的各種委託。

既然化身飯店經理，圭賢有求必應，從起床鈴聲到變身「想見你」的李子維，他還加碼演唱主題曲「想見你想見你想見你」，展現最強誠意。此外，圭賢選唱多首大家熟悉的中文歌「至少還有你」、「那些年」等，期待接下來能繼續和粉絲創造更多獨一無二的珍貴回憶。

圭賢化身飯店經理招呼客人。圖／D-SHOW TAIWAN提供
圭賢化身飯店經理招呼客人。圖／D-SHOW TAIWAN提供

圭賢帶來拿手好歌。圖／D-SHOW TAIWAN提供
圭賢帶來拿手好歌。圖／D-SHOW TAIWAN提供

精華 FAQ

  • 他在天母體育館舉行「KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting IN TAIPEI」，以飯店203的「圭經理」概念登場，兩場共吸引六千名KYUpiter參與，規模相當熱烈。

  • 因為他回顧20年來多個重要時刻，都有台灣粉絲陪伴，包含個人演唱會、KKBOX得獎、台灣觀光代言與登上台北大巨蛋，因此深感支持力量一直都在。

  • 他演唱SJ經典與SOLO歌曲，還唱中文歌如「想見你想見你想見你」、「至少還有你」、「那些年」，並以浴袍造型帶領健康舞蹈與心靈洗衣店環節，滿足粉絲點題。

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