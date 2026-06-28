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金曲37／爆冷贏頑童被酸 GENBLUE幻藍小熊4字嗆爆酸民

記者林士傑／即時報導
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「GENBLUE幻藍小熊」NICO(左起)、LILY毓、XXIN、采甄、許媛媛、...
「GENBLUE幻藍小熊」NICO(左起)、LILY毓、XXIN、采甄、許媛媛、AYEON開心慶功。圖／天空娛樂提供

女團「GENBLUE幻藍小熊」出道3年，拿下第37屆金曲獎最佳演唱組合獎，面對爆冷、酸民質疑，團員采甄笑回：「不會受影響啊！反而想跟他們說『想不到吧』。」團員許媛媛補充說：「身邊的人一直給我們很多信心，真的很謝謝大家支持。」

得知跟頑童MJ116競爭到第2輪後以4票勝出，6位團員既震驚又感謝，隊長XXIN說能跟偶像一起入圍已經不可思議，「我們還有很多地方要努力，如果未來有機會合作就太好了」。她們也很難忘近距離見到女神蔡依林，采甄自曝講得獎感言一直偷看蔡依林，「發現前輩很專心聽我們講話，我心裡興奮得要命，我們真的有引起女神注意」。

韓籍團員AYEON昨說想跟獎盃葬在一起，也是哭最慘的團員，她說：「我上台講韓文，其實是想第一個感謝家人，因為他們聽不懂中文，所以想直接用韓文講給他們聽。」她說團員原本約好得獎的話，要一起從容地走上台，但揭曉後腦袋一片空白，只顧著向前輩們打招呼後趕快衝上台。

接著她們要推出華語單曲，隊長XXIN透露禁愛令有望鬆綁，老闆已開放團員去交朋友，其中16歲的老么NICO仍得乖乖聽話，遵守禁愛令。

「GENBLUE幻藍小熊」拿下第37屆金曲獎最佳演唱組合獎。圖／天空娛樂提供
「GENBLUE幻藍小熊」拿下第37屆金曲獎最佳演唱組合獎。圖／天空娛樂提供

精華 FAQ

  • 她們在第37屆金曲獎拿下最佳演唱組合獎，並且是出道3年後的重要肯定。面對外界認為結果爆冷，團員仍以自信態度回應。

  • 采甄表示自己不會受影響，還想對酸民說「想不到吧」。許媛媛則感謝身邊的人一路給她們信心，也謝謝所有支持她們的粉絲。

  • GENBLUE接下來將推出華語單曲，隊長XXIN也透露禁愛令有望鬆綁，老闆已開放成員交朋友，但16歲么妹NICO仍必須遵守規定。

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