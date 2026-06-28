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龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」

記者李姿瑩／即時報導
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龜梨和也近距離和歌迷對話。圖／光尚娛樂提供
龜梨和也近距離和歌迷對話。圖／光尚娛樂提供

日本偶像男星龜梨和也27日在高雄流行音樂中心舉辦個人亞洲巡迴見面會，得知本次演出門票開賣即秒殺，龜梨和也感動直呼：「沒有想到睽違16年還有這麼多人來支持，真的非常感動，沒想到在台灣票房這麼好。」

他一開場帶來第一首歌曲「truth」後，隨即用中文連說了三次「你好」，接著熱情向現場告白：「我愛你，我是龜梨和也。」龜梨和也表示，這次訪台感受到了溫暖的天氣與大家的熱情，並提到上次訪台是為了宣傳電影「怪物樵夫」，以歌手身分訪台演出更是已為16年前。他開玩笑說：「16年前我大概是8歲左右吧！」笑稱今天會以24歲左右的狀態跟大家見面。

龜梨和也透露，自己上台前特別敷了面膜、做了三溫暖，笑稱現在應該看起來像20幾歲。聽到有粉絲說從念小學就開始喜歡他，龜梨和也再度搞笑強調：「今天我只有24歲。」

其中有歌迷許願希望能再拍經典作品「極道鮮師2」，龜梨和也聽聞後逗趣表示：「接下來要演校長嗎？赤西仁要演副校長嗎？我們猜拳決定誰要演校長好了。」

此外，龜梨和也破天荒大方與台下粉絲分享自己手機中的影像，當中不僅有他與愛犬互動的可愛影片，也有即將發表的新電影作品造型。他還分享了自己今天早上獨自散步去超市的日常，當時看到店裡賣的切片大西瓜，還一時興起跟西瓜合照。他笑稱，那顆西瓜和同事一起分完之後份量還是很多，讓他忍不住在現場讚嘆：「台灣的西瓜都這麼大嗎？」

此外，龜梨和也在遊戲環節看著高雄知名景點，當場發揮藝術天份畫起「龍虎塔」。在大啖台灣美食之餘，他還認真學起了芒果、鳳梨、鴨肉飯等台灣小吃的台語，期間更一度透露自己其實很愛吃肉粽，口味相當在地。

在演唱到節奏感強烈的經典作品「離さないで愛」時，龜梨和也在舞台上秀了一手招牌後空翻，瞬間引發全場尖叫。不過他事後也忍不住搞笑自嘲：「我已經40歲了，後空翻一年只會翻個幾次而已，突然之間做一些比較激烈的動作，眼前就會冒出星星，所以最後ending pose的時候，我還以為是大家開啟了閃光燈。」

看著粉絲熱情的支持，龜梨和也不忘許願，希望能探索更多可能性，也許之後會有不同的合作、以不同的形式再次與大家見面，透露目前正在討論明年在台灣會「do something」（做些什麼）。

而他還親自向大家公布一個重大消息，宣布將在7月8日推出首張個人專輯「wave」，同時將於7月16日展開巡演。他對現場粉絲喊話：「當然我也希望在日本見到大家，並以演唱會的形式再次回來（台灣），請大家多多指教。」

龜梨和也後空翻功力依舊。圖／光尚娛樂提供
龜梨和也後空翻功力依舊。圖／光尚娛樂提供

龜梨和也畫出迷樣的龍虎塔。圖／光尚娛樂提供
龜梨和也畫出迷樣的龍虎塔。圖／光尚娛樂提供

龜梨和也分享對台灣大西瓜的震驚。圖／光尚娛樂提供
龜梨和也分享對台灣大西瓜的震驚。圖／光尚娛樂提供

龜梨和也自豪狀態彷彿24歲。圖／光尚娛樂提供
龜梨和也自豪狀態彷彿24歲。圖／光尚娛樂提供

精華 FAQ

  • 他在高雄流行音樂中心舉辦見面會，不僅與粉絲近距離互動，還大秀招牌後空翻，並以中文問候、分享生活照與台灣美食體驗，氣氛非常熱烈。

  • 有歌迷許願重拍《極道鮮師2》時，龜梨和也幽默回應，點名赤西仁可演副校長，還開玩笑說兩人用猜拳決定誰當校長，現場笑聲不斷。

  • 他宣布7月8日推出首張個人專輯《wave》，並將於7月16日展開巡演，也透露正在討論明年在台灣做些什麼，盼望未來能以演唱會形式再來台。

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