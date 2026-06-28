吳奇隆回台灣了…全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

姜育恆(右)和嘉賓吳奇隆交情如同親兄弟。圖／文星文化提供

姜育恆昨晚在北流舉辦「姜育恆的盛宴」演唱會，邀來情如兄弟的吳奇隆 擔任嘉賓，彼此一搭一唱默契十足，專程返台的吳奇隆笑說：「上次也是在姜哥演唱會上見面，只有你帶我出來玩！」幽默逗笑全場。

兩人上次同台是3年前，吳奇隆在姜育恆台北小巨蛋演唱會合體，而近來吳奇隆頻被造謠跟劉詩詩 婚變，日前在影片中從未拔下左手無名指戒指，粉碎各種網路傳言。闊別許久在台灣露面，昨晚姜育恆佇立於舞台中央彈奏吉他，唱起小虎隊的經典代表作「紅蜻蜓」，隨後吳奇隆現身引爆高潮，左手上同樣戴有婚戒，並獨自獻唱「祝你一路順風」一曲。

吳奇隆感性稱很喜歡待在姜育恆身邊的感覺，「每一次他在的地方，就會有很多老朋友」，像是自己的歌唱啟蒙老師李子恆、陳秀男，以及戲劇啟蒙老師朱延平，喊話：「看到您們真好，有種回家的感覺。」

姜育恆則準備了「一個人」、「驛動的心」等耳熟能詳的經典曲目，直呼台灣觀眾是走訪各地演出中最熱情、最棒的觀眾，對於大家的支持滿懷感謝。但他笑稱這應應該是自己歷年演出中「平均年齡最高」的一場，幽默談到前年在上海開唱，全場1.1萬人只有22人中途離席，「今天上廁所的人也不多，大家都還在吧」。

姜育恆在北流舉辦「姜育恆的盛宴」演唱會。圖／文星文化提供