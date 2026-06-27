金曲37評審爭議／蔡依林與張震嶽矛盾情結？黃韻玲揭2點

蔡依林（左）、張震嶽是今年的大贏家。記者許正宏／攝影

金曲37頒獎名單，在評審團以專輯的「完整度」與「時代感」基準判定之後，結果有人開心、有人落寞。對於外界質疑「蔡依林 拿下年度專輯，卻未能奪下華語專輯獎」及「張震嶽獲最佳華語專輯卻失去年度專輯」等爭議。評審主席黃韻玲強調，不同獎項評選標準本來就不同，所以「沒有矛盾」。

黃韻玲說：「年度專輯看的並非單一音樂面向，而是整張作品的整體企劃、核心概念、完整度、製作規格，以及是否具有時代代表性與前瞻性。此外它也必須最能代表2025年華語流行音樂的重要作品，不只是歌曲好聽，而是整體作品是否具備『完整世界觀』與『文化意義』，這也是蔡依林最終勝出原因。」

而最佳華語專輯最後頒給張震嶽，黃韻玲認為這也是回到作品本身的音樂性與聆聽價值。黃韻玲說：「張震嶽在第一輪投票便已經勝出，評審更一致認為，他的作品兼具高度流行性與耐聽度，可以一聽再聽，同時還保有他從90年代一路走來始終未變的音樂信仰。」

她還形容張震嶽的作品可謂「有一點粗糙、有一點浪漫」的質地，即使歷經歲月依然維持最初創作精神，所以獲得評審一致肯定。

至於競爭最激烈的華語女歌手，黃韻玲透露，今年其實第一輪投票就已經產生結果。

她指出，如今的金曲獎已從過去的「最佳華語女演唱人」演變成「最佳華語女歌手」，評審考量的不再只是演唱技巧，而是歌手對整張作品的參與程度，包括創作、詞曲及專輯概念等，甚至到演唱會執行的完整藝術表現，於是最終蔡依林毫無懸念勝出。

另外男歌手部分，黃韻玲表示，張震嶽也是第一輪投票便勝出。她分析，相較於其他入圍者各自展現不同特色，張震嶽最大的優勢，在於作品充滿生活感，「他的口語能力甚至凌駕於唱功之上」，成為最終脫穎而出的關鍵。

而本屆最佳台語女歌手也是死亡之組的對決。黃韻玲坦言，今年共有3個獎項一路投票到第3輪，包括最佳台語女歌手、最佳單曲製作人，以及最佳客語專輯。

她表示，最佳台語女歌手首輪投票時，各候選人票數就十分接近，第二輪仍難分高下，最後由吳蓓雅與鄭宜農進入最終決選，最後由吳以些微差距勝出。

蔡依林（左）、張震嶽封王封后。記者許正宏／攝影

本屆最佳華語男女歌手張震嶽（右）、蔡依林分別奪下金曲歌王、歌后。記者許正宏／攝影