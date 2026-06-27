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金曲37／GENBLUE幻藍小熊奪最佳演唱組合 喊：不是乖女兒

記者陳慧貞／即時報導
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GENBLUE幻藍小熊拿下金曲最佳演唱組合獎。圖／截自YT
GENBLUE幻藍小熊拿下金曲最佳演唱組合獎。圖／截自YT

人氣女團GENBLUE幻藍小熊擊敗頑童MJ116、椅子樂團、Dac&鄭昭元 ZAOYUAN、凹與山幻，勇奪金曲獎最佳演唱組合，6名成員激動起立擁抱，上台領獎後依然難掩興奮心情，隊長XXIN（王心茗）分享，有人形容她們像「鄰居家的乖女兒」，「但我們不是，我們是硬著頭皮也要把夢想越做越大的六個叛逆小鬼頭。」

GENBLUE幻藍小熊並表示，希望將專輯「MIRROR」送給所有曾經被質疑、被貼標籤的人，「你可以害怕，但絕對不要退縮，請用你覺得最帥氣的方式狠狠反擊，而這座金曲獎，就是我們最殺的反擊。」除了感謝經紀公司天空娛樂一路以來的栽培，GENBLUE幻藍小熊也透露目前正積極籌備全新華語專輯，希望「用自己的語言，向世界說出我們想說的話」。團員們也向所有追夢的人喊話：「希望今天透過這座獎，能讓更多人看見新生代偶像團體。我想謝謝家人和所有愛我的人，謝謝你們給我勇氣，讓我在這條路上沒有放棄。希望大家勇敢做自己，大膽追夢。」

年僅16歲的成員NICO更激動表示：「我想做這件事很久了，我得到金曲獎啦！我會記住16歲得到的這份重量，未來會繼續努力下去。」最後，幻藍小熊齊聲表示：「希望這座獎能讓更多人看見新生代偶像，我們是打不死的 GENBLUE Girls！」

GENBLUE幻藍小熊拿下金曲最佳演唱組合獎。圖／截自YT
GENBLUE幻藍小熊拿下金曲最佳演唱組合獎。圖／截自YT

精華 FAQ

  • 她們在金曲37中奪下最佳演唱組合，擊敗頑童MJ116、椅子樂團、Dac與鄭昭元 ZAOYUAN、凹與山等對手，成為當晚亮眼焦點。

  • XXIN表示，外界或許把她們看成像鄰居家的乖女兒，但她們其實是六個硬著頭皮也要把夢想越做越大的叛逆小鬼頭。

  • 她們透露正積極籌備全新華語專輯，希望用自己的語言向世界表達想說的話，也盼這座獎能鼓勵更多新生代偶像與追夢者。

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金曲37／A-Lin擊敗蔡依林 「幸福在歌唱」奪年度歌曲

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