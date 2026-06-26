楊冪無緣白玉蘭視后 粉絲重新定義「陪跑」…意外成最暖情話

楊冪的翡翠綠緞面禮服，被網友封為「綠瓷美人」。(取材自微博)

第31屆上海電視節白玉蘭獎26日揭曉，楊冪 憑藉「生萬物」角逐最佳女主角，可惜最終敗給楊紫 。再度與視后擦肩而過後，「楊冪陪跑」迅速登上熱搜，不過這次粉絲卻重新定義了「陪跑」的意義，將原本帶有遺憾意味的詞語，化為一句「陪伴一路小跑」暖心承諾，引發大批網友共鳴。

楊冪主演的「生萬物」開播前不被外界看好，但播出後口碑逐漸發酵，成功逆襲成為年度熱門劇集，楊冪飾演的村婦被不少觀眾認為是近年演技突破之作，因此頒獎前就被看好為奪獎熱門之一。

然而，面對孫儷 、吳越、任素汐等實力派演員競爭，楊冪最終仍未能抱回獎座，也讓「85花」近年在白玉蘭獎持續陪跑的話題再次受到關注。不少網友指出，近幾屆趙麗穎、唐嫣、劉亦菲等85花女星接連入圍卻無緣封后，楊冪此次再度落選，也讓這項紀錄持續延伸。

不過，比起討論失利，更多粉絲選擇以另一種方式支持偶像。「陪跑的意思，是我會陪楊冪繼續一路小跑」 ，這句話在頒獎夜迅速瘋傳，不少粉絲湧入「楊冪陪跑」話題留言，表示「會一直陪她在演員路上前進」、「每一年都用作品相見」，讓原本略帶失落的熱搜，意外充滿溫暖氛圍，成為最暖情話。

除了作品受到討論，楊冪當晚的紅毯造型同樣成為焦點。她身穿Prada特別訂製的翡翠綠緞面禮服，腰間點綴白玉蘭刺繡，以高盤髮搭配簡約珠寶亮相，被網友封為「綠瓷美人」。不少時尚媒體認為，整體造型融合青瓷、玉蘭等東方美學元素，是本屆白玉蘭最具代表性的紅毯造型之一。

另一方面，楊冪在典禮上一舉一動也獲得不少好評。她全程留到頒獎結束，不論誰獲獎都大方鼓掌；提名晚宴上更主動攙扶孫儷、牽著楊紫一同上台，展現從容大方的一面。紅毯時，她也先介紹導演與劇組前輩，再以角色口吻介紹自己，並主動禮讓資深演員，許多網友稱讚她「高情商又有修養」。