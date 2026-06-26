4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

第31屆上海電視節6月26日晚在上海臨港演藝中心揭曉白玉蘭獎。電視劇《太平年》獲白玉蘭最佳中國電視劇獎。《沉默的榮耀》獲評委會大獎。

近年來，中國電視劇製作和播出持續追求高質量發展，精品佳作迭出。本屆上海電視節白玉蘭獎中國電視劇單元評選獲各界矚目。最終，電視劇《太平年》脫穎而出。在劇中飾演「馮道」的演員董勇獲白玉蘭最佳男配角獎。《太平年》編劇董哲獲得白玉蘭最佳編劇（原創）獎。

在相關評選中，《生命樹》也收穫頗豐，導演李雪獲白玉蘭最佳導演獎，劇中飾演「白菊」的青年演員楊紫 ，獲白玉蘭最佳女主角獎。

另據中國藍新聞報導，楊紫四度入圍白玉蘭終於圓夢，聽到名字的當下在現場激動痛哭。她領獎時還幽默澄清全網傳聞，「為了角色減重15斤」是謠言。

演員于和偉因其在《沉默的榮耀》中的精湛演技，獲白玉蘭最佳男主角獎。

此外，演員遲蓬憑藉在《生萬物》中飾演的「大腳娘」一角，獲白玉蘭最佳女配角獎，最佳編劇（改編）獎則授予《生萬物》的編劇王賀。

上海電視節誕生於1986年。本屆電視節期間，除評獎外，還舉辦了系列論壇、中外電視節目展播等活動。

6月26日晚，第31屆上海電視節白玉蘭獎揭曉獲獎名單。圖為于和偉憑藉《沉默的榮耀》獲得最佳男主角。 （中新社）