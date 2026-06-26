徐若瑄4天沒洗頭演阿嬤…好友溫嵐「敗血性休克」救回1命

劉以豪出席北影開幕。圖／讀者提供

2026台北電影節今開幕，開幕片「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」導演蘇達率演員小薰、劉以豪、撒基努、及特別演出的徐若瑄 一同出席開幕。徐若瑄在片中飾演「祖靈」，以全泰雅族語演出，她透露媽媽就是「白巫」的傳人，「我這次特別演出3天，但為了3天準備了快2個月族語課」。

徐若瑄表示，這是生涯第一次演阿嬤，「做為演員可以挑戰不一樣的角色，這個角色每天妝髮時間很多，要畫老妝還要點雀斑，為省時間我4天沒洗頭」。她透露，這次擔任特別演出準備最久的一部電影：「泰雅族母語台上1分鐘台下10年工。」

片中演老公的洪金輝曾拿過北影新人，同時也是徐若瑄的泰雅族語老師，沒想到現場兩邊的媽媽因為發音吵起來：「我當時才知道泰雅族語有不同派別，口音有點不一樣，兩邊快吵起來，不知道是徐媽媽語調還是洪金輝媽媽語調，最後決定徐媽媽苗栗龍山部落的語系。」徐若瑄笑說：「我媽還會因為捲舌音不標準罵我。」

片中有一場瀑布戲是徐若瑄的殺青戲，她透露，當時拍攝時不慎在石頭上跌倒，讓她至今仍印象深刻，「石頭上都是青苔，這個年齡滑倒很危險」。

最後，同為泰雅族的好友溫嵐，日前傳出「敗血性休克」進加護病房搶救，最後才救回一命，徐若瑄表示，她有送了60包雞精過去：「她現在恢復的很不錯，我有一直固定每個禮拜唸了2、3次，要她好好照曝顧身體。」

劉以豪此次在片中與渡邊直美有最多的對手戲，第一場戲就是渡邊直美要背劉以豪，但劉以豪必須呈現喝醉狀態，他坦言拍了很多次：「我沒有喝酒，但還是有借一點力。」導演蘇達笑說：「因為渡邊直美的造型是頭髮綁成一整根，那時候會一直戳到劉以豪，所以很辛苦。」

此次劉以豪與許多原住民演員合作，他坦言整個拍攝現場能量很強，常常會接不到球：「有時候很嗨，不知道要怎麼接招，有時候下戲比在戲上更瘋狂。但我喜歡爬山也喜歡原住民文化，很享受，就是豁出去就對了。」

小薰出席北影開幕。圖／讀者提供

徐若瑄出席北影開幕。圖／讀者提供

徐若瑄出席北影開幕。圖／讀者提供

導演蘇達（左起）、徐若瑄、小薰、劉以豪、撒基努一同出席北影開幕。圖／讀者提供