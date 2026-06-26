吳謹言產後復出不再當紙片人 顏值上升被讚「發胖唯一受益人」

吳謹言產後變胖，反而更顯氣質沉穩。(取材自微博)

吳謹言在2025年2月生下女兒後，外形相比產前的極端瘦削狀態有明顯變化，面部變得圓潤飽滿，手臂線條也更柔和，整體呈現出健康的肉感。近日她在戲劇「鳳不棲」的路透照全網刷屏，不同於一般明星變胖惹來批評，吳謹言變胖顏值反而上升，被網友調侃「產後發胖唯一受益人」。

吳謹言產後僅休養3個月便正式進組拍戲，此後連續接拍多部劇集，被形容為無縫進組的拚命三娘。

外界普遍認過去的吳謹言過於瘦削，臉頰凹陷、骨感太強，顯得凌厲甚至有些脫相。2018年的「延禧攻略」中，魏瓔珞那股「我不好惹」的狠勁兒配上她巴掌大的小臉、單薄的身形線條，還有網友以「吉娃娃」來形容她。

產後她面部變得飽滿，膠原蛋白感回歸，原本銳利的五官被柔和的線條包裹，眉眼更顯溫潤大氣，整體氣質從既往的凌厲感轉向端莊與溫婉。不少網友都認為這種微胖狀態比乾瘦模樣精緻太多，稱她「一胖美出圈」。

今年4月在橫店開機的古裝權謀劇「鳳不棲」，由吳謹言、魏哲鳴、汪鐸等人主演，是典型的復仇大女主題材，也是吳謹言產後復出的重要作品之一。

吳謹言在路透照中，產後豐潤的面部線條搭配她多年芭蕾功底練就的挺拔儀態，把角色清冷又有威儀的「女帝」氣質完全撐了起來，典雅造型被網友盛讚「古畫裡的聖女走出來了」，也打破了早年網友對她「紙片人撐不起古裝」的評價。

吳謹言在「鳳不棲」的路透照。(取材自微博)