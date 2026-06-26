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吳尊投訴行李遺失多日且「很不用心」國泰航空致歉

記者廖士鋒／即時報導
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藝人吳尊25日控訴國泰航空丟失行李與服務態度不用心。（截圖自吳尊微博影片）
藝人吳尊25日控訴國泰航空丟失行李與服務態度不用心。（截圖自吳尊微博影片）

藝人吳尊投訴搭乘國泰航空時，遭遇航班異動、行李遺失多日，且服務態度「很不用心」，就此國泰航空26日向其致歉，並稱目前已成功追蹤到行李，將儘快完成派送。

吳尊25日在微博小紅書等平台發布貼文與影片，控訴國泰航空，稱「我已經很有耐心了」，自己在巴黎等行李等了三天還沒有下文，打了無數次的電話詢問行李的情況，回覆「都是很不用心和積極的」。

他透露自己從澳洲墨爾本飛到香港，坐在飛機裡等了快三個小時才起飛，到香港接不到原本去巴黎的航班，國泰幫其安排飛到英國曼徹斯特轉機去巴黎。吳尊指出，國泰的員工確認行李一起上了該飛機他才上機，到了曼徹斯特，國泰有安排一位華人員工來協助，國泰安排了法航飛到巴黎，結果落地巴黎，行李等了三天還找不到。

中新社26日報導，國泰航空對此回應稱，涉事旅客原計畫由墨爾本經香港飛往巴黎。因首段航班延誤，未能順利銜接後續航班，因此獲安排改經曼徹斯特轉接其他航空公司前往巴黎，相關行李亦按既定流程交由該公司轉運。行李抵達曼徹斯特後，由於當地銜接轉運過程問題，未能及時運載至後續航班前往巴黎。

國泰航空表示，事件發生後，經與相關航空公司及機場方面密切溝通，已成功追蹤到該行李。將與旅客及相關航空公司協調後續運輸安排，務求儘快將行李送交旅客。國泰航空表示，因行李延誤為旅客帶來的不便，我們再次深表歉意。國泰航空始終重視每一位旅客的出行體驗，未來將繼續跟進，全力協助旅客作出妥善安排。

這並非國泰航空近年首次爭議。此前在2023年5月下旬國泰航空被民眾投訴，在成都飛香港航線上，空服員歧視不會講英語的旅客，還把錄音檔放上網路。錄音檔顯示空姐不斷用英語抱怨乘客，If you cannot speak blanket in English, you cannot have it（如果你講不出毛毯的英文， 那你就不會有毛毯）、Carpet is on the floor（地毯是鋪在地上的），現場還傳出多人的訕笑聲。事後引起軒然大波，國泰航空解雇三位空服員。

精華 FAQ

  • 他表示從墨爾本經香港前往巴黎時，先遇航班延誤，後又遭遇轉機與行李遺失問題，且多次詢問未獲積極回應，因此在社群公開投訴。

  • 國泰表示，行李在曼徹斯特轉運過程出現銜接問題，未能及時送上後續航班；目前已成功追蹤到行李，正與相關航空公司協調，盡快送還旅客。

  • 因國泰近年曾爆出空服員歧視不會講英語旅客的事件，當時引發輿論批評並解雇三名空服員，如今再傳服務與行李處理爭議，形象受關注。

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