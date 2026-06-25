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林志玲辭文策院後首露面 親曝心聲：風雨之後向光逆行

記者廖福生／即時報導
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林志玲與品牌吉祥物合影。記者王聰賢／攝影
林志玲與品牌吉祥物合影。記者王聰賢／攝影

「台灣第一名模」林志玲日前因接任文化內容策進院（文策院）董事一職掀爭議，在9天後辭退掀起熱議。今她在風波後首度出席公開活動，心情未受影響，仍維持完美的狀態。她表示：「今天出門風雨特別大，人生其實也經歷過很多風風雨雨，包括生活中的壓力和挑戰，也有莫名感到沮喪的時刻。」

林志玲今出席品牌活動，核心理念為「風雨之外，幸福之內」，恰巧與林志玲近期所經歷的輿論風波相互呼應。她感嘆，最重要的是每個人在回到家時，都能找到後盾和避風港，「當你知道自己是被愛著的，就會有力量再出發，去對抗外界的風雨」。

同時，她也分享了自己對「家」的理解：「家不只是一扇窗，而是一個感覺。人最珍貴的是彼此陪伴，這才是幸福的時刻。不管外面有多麼充滿挑戰，回到家都會有滿滿的安心感，獲得力量再出發。」

林志玲向來以高EQ和正向形象深植人心，她現場分享自己面對人生陰雨的方式。她坦言：「不管是如何的風雨之後、黑暗之中，我們都要選擇向光而行。」林志玲指出，很多時候都會有來自四面八方的意見，但她認為應該開闊視野，用更單純的雙眼看待這個世界，透過時間淬煉成更好的自己。

最後，被問到如何用一句話定義幸福？林志玲認為幸福是要靠自己的努力創造，「相信自己、愛自己，不要放棄自己」。她坦言升格當媽後，人生觀有了很大的改變，「過去總認為追逐夢想是人生最重要的事情，但現在的想法變得相當簡單，只要看到孩子愉悅的笑容，我覺得就是最大的幸福」。

林志玲在風波後首次出席活動。記者王聰賢／攝影
林志玲在風波後首次出席活動。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她出席品牌活動時表示，人生也會經歷風雨與壓力，最重要的是回到家能感到安心，被愛著就有力量再出發，並以正向態度面對外界關注。

  • 林志玲認為家不只是空間，而是一種感覺，真正珍貴的是彼此陪伴。她強調，回到家若能獲得安全感與支持，就能重新累積力量面對外界挑戰。

  • 她坦言人生觀變得更簡單，不再只追逐夢想，而是把重心放在愛自己、相信自己，以及陪伴孩子。對她來說，看到孩子愉悅的笑容就是最大的幸福。

林志玲

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