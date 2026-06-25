吳尊飛巴黎行李失蹤…「百分之兩百會到」落空：太失望了

吳尊等不到行李罕見動怒。圖／摘自微博

46歲男星吳尊當年自男團「飛輪海」出道，憑藉俊俏外型與精壯身材紅遍亞洲，近年來他生活重心多放在家庭，經常透過社群分享親子點滴，不過，近日他罕見動怒，一趟巴黎行程，因轉機問題導致行李遺失，讓他在巴黎苦等3天未果，氣得拍影片控訴國泰航空：「真的太生氣，太失望了！」

還原整起事件過程，吳尊坦言，原本行程安排從墨爾本到香港 轉機飛到巴黎，首段航程就讓他在飛機上等了快3個小時才起飛，等到香港降落已延誤2個半小時，趕不上飛往巴黎的航班，國泰航空幫他安排改飛到英國曼徹斯特再轉機去巴黎，並表示行李會跟著他上飛機，吳尊登機前還再三確認，國泰員工也告知百分之兩百行李會跟著他一起上飛機。

吳尊指出，飛到曼徹斯特後，國泰安排一名華人女員工協助，他向女員工表示：「最重要是我的行李要到巴黎。」對方也聲稱是這就是她的任務，吳尊聽了一度放心，且想著還有2小時轉機時間，航空公司應該會妥善處理，沒想到當他飛抵巴黎，依然找不到自己的行李，等了3天，他打了無數次電話到航空公司詢問行李狀況，「不是沒人接，就是說現在還沒找到，叫我一直等，已經第3天了，我真的太失望了」為此，吳尊特別喊話：「如果有誰認識曼徹斯特國泰航空的這位華人女員工，感恩給我她的聯繫方式。」

吳尊飛抵巴黎苦等3天仍找不到行李。圖／摘自微博