李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

已故的李玟推出「Always On My Mind」經典翻唱專輯。圖／時尚芭莎提供

天后李玟 （CoCo）2023年7月離世，享年48歲。事隔近3年，她的身後事再有新進展。根據香港 司法機構資料，李玟遺囑執行人近日正式向香港區域法院提告，對象包括她生前的精神科醫師、兩名救護員以及香港消防處，指控相關人員涉及疏失，並依法提出損害賠償。

根據訴狀內容，原告為李玟（原名李美林）唯一遺囑執行人Frances Wang，被告則包括精神科醫師王穎姍、兩名救護員及香港消防處。案件目前已排定於今年12月7日開庭進行程序審理。

訴狀指出，王穎姍自2022年8月至2023年6月期間負責李玟的精神科治療，原告認為其在診療過程中涉及醫療疏失；另外，2023年7月2日李玟被緊急送醫時，負責將她從住處送往瑪麗醫院的兩名救護員，也被指在送醫途中有疏失行為。由於兩名救護員隸屬香港消防處，因此消防處也一併被列為被告。

消息曝光後，外界再度關注李玟離世前的經過。網路上近來流傳不少相關說法，其中包括有傳聞指出，李玟送醫途中疑因車輛晃動引發嘔吐，進而造成呼吸道阻塞，最終導致嚴重後果。不過目前相關內容尚未獲官方證實，也未出現在法院公開文件中，實際情況仍有待後續司法調查釐清。