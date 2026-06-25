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綾瀨遙、是枝裕和繼「海街日記」再合作 導演卻全程瞞她

記者廖福生／即時報導
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是枝裕和繼「海街日記」暌違10年為綾瀨遙量身打造「再生家族」！圖／車庫娛樂提供
是枝裕和繼「海街日記」暌違10年為綾瀨遙量身打造「再生家族」！圖／車庫娛樂提供

電影「再生家族」為是枝裕和導演一手包辦執導、劇本、剪輯，綾瀨遙飾演以和自然共處為設計理念的建築師「音音」，其丈夫的職業則是工程公司的第二代老闆。這是她繼「海街日記」後，二度與是枝裕和導演合作的電影。對於會請大悟和綾瀨遙飾演夫妻，是枝裕和導演表示：「我想應該是因為人情味，我想拍攝最近的年輕男性已失去的那種人情味。」

是枝裕和導演表示：「我和綾瀨遙演員合作完『海街日記』後，就曾跟她說過希望之後能再合作，沒想到就這樣過了10年。但一開始在構思本作的企劃時，就想為綾瀨遙演員量身打造這個角色。她在『海街日記』中飾演可靠的長女，這次在『再生家族』中有更多的面貌，應該能展現出身為妻子或母親等各種複雜的情緒。」

對於一開始得知要和大悟詮釋夫妻的心情，綾瀨遙坦言：「當我聽到並不是由演員來飾演丈夫的角色，而是由大悟先生來詮釋時，就想到他很聒噪的形象，真的覺得有一種異樣感，但心想應該會很有趣吧！」

大悟則表示：「是枝導演直到拍攝結束前都一直隱瞞著我關於『異樣感』的這件事。連我都會覺得是不是有種異樣感，但一開始以為只有我自己這麼認為，因為不知道那件事，所以在拍攝時我都會問導演：『沒問題嗎？』導演總是裝作沒事地回答我：『沒問題！』現在聽了大家說的話後，了解到大家一開始所感受到的那種奇怪的感覺，也都是在導演的計畫之中，原來那就是導演想刻畫的部分啊！」

在「再生家族」中飾演綾瀨遙和大悟的兒子「甲本翔」，由在200多人的甄選中脫穎而出的桒木里夢詮釋，桒木里夢表示：「這是我第一次和那麼厲害的演員們一起演戲，是很不得了的經驗，導演對我說我只要自在地詮釋角色就好，我就照著導演說的話去演了。」大悟聽了則開玩笑地說：「真是客套的發言呢，里夢在現場都直接叫我們爸爸、媽媽！」

「再生家族」劇情描述建築師甲本音音（綾瀨遙 飾）與身為工程公司第二代老闆的丈夫甲本健介（大悟 飾），將外型和兩年前過世的兒子．翔一樣的類人形機器人，接到家中一起生活。類人形機器人到家裡的那天，音音開心地迎接和翔擁有同樣笑容和聲音的他，但健介則無法掩飾自己的疑惑，露出僵硬的表情。一家人的時間漸漸地動了起來，但後來發生了出乎意料的情況，夫妻倆對於兒子的死各自所抱持的想法也逐漸顯露。在這之中，身為類人形機器人的翔開始暗中地和類人形機器人的朋友們有了聯繫。

飾演綾瀨遙和大悟的兒子「甲本翔」，由在200多人的甄選中脫穎而出的桒木里夢詮釋。...
飾演綾瀨遙和大悟的兒子「甲本翔」，由在200多人的甄選中脫穎而出的桒木里夢詮釋。圖／車庫娛樂提供

綾瀨遙、大悟飾演夫妻「異樣感」炸裂！全是導演的計畫？ 圖／車庫娛樂提供
綾瀨遙、大悟飾演夫妻「異樣感」炸裂！全是導演的計畫？ 圖／車庫娛樂提供

精華 FAQ

  • 故事描寫建築師音音與丈夫健介，把外型和已故兒子相同的類人形機器人帶回家生活。隨著相處展開，夫妻對喪子的不同情緒也逐步浮現。

  • 她得知丈夫角色由大悟飾演時，先想到他聒噪的形象，覺得組合很有異樣感，但也因此認為會很有趣，並期待能呈現不同於過往的夫妻互動。

  • 導演表示早在構思企劃時就想為綾瀨遙量身打造角色，也刻意對大悟隱瞞「異樣感」的設計，讓演員在不知全貌下自然演出，強化作品的獨特氛圍。

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