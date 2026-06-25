謝京穎曬雙胞胎女兒滿月寫真「滿地愛馬仕」鬆口回歸時間

謝京穎懷抱雙胞胎女兒，滿臉幸福洋溢。圖／摘自臉書

謝京穎上個月（5月）平安誕下雙胞胎女寶「桐桐」與「棠棠」後，近日雙寶迎來出生滿月的重要時刻，她透過社群平台曬出母女3人寫真照，感性吐露當媽的心聲，看著寶貝們躺在絨毛被窩裡，地上散落著「愛馬仕 」標誌性橘盒，她有感而發：「人生沒有那些橘色盒子裡的奢侈品不會留下遺憾，因為幸運能擁有健康平安的妳們，就是我這輩子最大的奢侈。」

謝京穎表示，從女孩到媽媽並非一瞬間的改變，而是在一次次凝視孩子的眼神裡，慢慢長出溫柔。看著照片中的自己，她發現眼神騙不了人，「曾經在意的是自己過得好不好，現在在意的是妳們睡得好不好、吃得夠不夠，是不是每天都平安健康地長大一點點。」盼孩子們「平安、健康、被愛包圍著長大」。

升格新手媽媽，謝京穎感慨，那些捨不得移開的目光，以及下意識保護孩子的雙手，都成了媽媽最自然的模樣。此次為雙寶拍攝滿月寫真，不僅是孩子來到世界後的第一個里程碑，也是她第一次以媽媽的身分，記錄屬於母女3人的珍貴回憶。謝京穎透露，身為新手媽媽，比起照片拍得多漂亮，更在意寶寶能否在安全、舒適的狀態下完成拍攝。她稱讚現場有具保母執照的新生兒安撫師團隊全程陪伴，從環境溫度、聲音到包巾細節都照顧周到，讓雙寶幾乎都在放鬆的狀態下完成拍攝。

此外，粉絲大讚謝京穎產後狀態非常好，紛紛敲碗詢問何時回歸拍戲，她則親回：「還沒啦，還沒完全恢復啦！」坦言目前還在調養身體中。

謝京穎曬雙胞胎女兒滿月寫真。圖／摘自臉書

謝京穎與雙寶寫真，充滿升格人母幸褔感。圖／摘自臉書

謝京穎懷抱雙胞胎女兒，滿臉幸福洋溢。圖／摘自臉書