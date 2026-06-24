「CSI犯罪現場：紐約」編劇助陣 蔡凡熙新作瞄準國際市場

蔡凡熙(左起)、詹子萱、鄭志偉是「中城警察三人組」。圖／公視台語台提供

公視台語台警匪犯罪影集「鎗聲」正式開鏡，集結蔡凡熙、詹子萱、鄭志偉、陸小芬同台飆戲，更找來新加坡 影帝李國煌跨海特別演出。值得一提的是，該劇首度攜手國際團隊合作，不僅由什一影視與 Imagine Entertainment共同監製，還邀請曾參與「CSI犯罪現場：紐約」的資深編劇Trey Callaway擔任顧問，瞄準國際市場。

「鎗聲」描述刑警皓仔因暴力逼供影片外流遭降職，卻意外以「網紅警察」身分爆紅。他與圓滑老鳥阿猴及熱血菜鳥詩婷組成警察三人組，在流量與績效壓力下逐漸迷失，面臨好警察與壞警察之間的艱難抉擇。

由「麻醉風暴」導演蕭力修與原創編導張凱智共同執導，張凱智透露，創作靈感來自一名從警的高中好友，兩人曾因理念不同而漸行漸遠，多年後重新聯繫，才理解警察工作背後的掙扎與壓力，因此希望從人的角度出發，講述警察的故事。

談到選角，蕭力修笑說自己的標準其實很簡單，「除了演技要頂，顏值也絕對不能輸。」希望作品除了有精彩劇情，也能帶給觀眾強烈的視覺魅力。

蔡凡熙此次飾演情緒暴衝、為求績效不擇手段的刑警皓仔。他形容角色表面平靜，內心卻始終翻騰不已，「在躁與靜之間極端切換，演起來非常過癮。」近年持續挑戰不同類型角色的他，也被導演蕭力修下重話，揚言要把他「挖到底」，逼出最狼狽、最瘋狂的一面。

首次挑戰警察角色與全台語演出的詹子萱，則飾演正義感十足的菜鳥警察詩婷。為了詮釋角色，她在開拍前接受槍枝與動作訓練，並深入田調了解警察工作日常。她坦言，角色長期處於高壓環境，必須壓抑情緒、保持理性，內心矛盾與情感拉扯是演出最大挑戰。

鄭志偉飾演八面玲瓏、只求平安退休的資深警察阿猴，還為戲首度漂染金髮。他笑說曾研究不少香港警匪片，卻發現主角都是周潤發、劉德華、梁朝偉等男神級人物，「我知道差太多，只好自己揣摩」。他也透露最期待與陸小芬合作，因為對方一直是年輕時的夢中情人，如今終於有機會同台演出，直呼圓夢。

另一大亮點則是新加坡影帝李國煌加盟演出黑幫大佬「龍哥」。過去多以喜劇形象示人的他，這回挑戰充滿反差的黑道角色。他透露，龍哥其實不是典型惡霸，而是一個享受做壞事的人，因此決定以「柔情似水」的方式詮釋角色，「他做壞事時臉上依然帶著溫柔笑容，我覺得這樣反而更可怕。」

「鎗聲」由曾打造「台灣犯罪故事」的監製嚴嘉念、蔡月蓉再度聯手操刀，並找來「鹽水大飯店」編劇陳芳齊與「查無此心」編劇許世輝共同執筆。全劇預計於2027年與觀眾見面。

新加坡影帝李國煌飾演「柔情似水」的黑幫大佬。圖／公視台語台提供

鄭志偉為首次染金髮，飾演老鳥警察。圖／公視台語台提供

蔡凡熙遭降職，被逼成瘋狂流浪狗。圖／公視台語台提供

詹子萱首次挑戰警察角色與全台語影集。圖／公視台語台提供