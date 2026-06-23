孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給出答案

許孟哲（左）日前上孫協志主持的「明星算算鍋」。圖／東森超視提供

東森超視全新命理談話性節目「明星算算鍋」由5566團長孫協志擔綱主持，最新一集以「醫學的盡頭是玄學？華佗再世也治不好的病就交給各路神明？」為題，邀請到同團成員許孟哲分享身體健康與運勢困擾。

孫協志一開場便忍不住吐槽：「我認識孟哲 24 年了，他看起來很強壯，但偏偏傷痛不斷。」許孟哲則苦惱分享：「有次一群人坐在沙灘上，大家都沒事，偏偏只有我被大石頭擊中！」他也分享另一次錄製節目時，在瑜珈球坐著彈跳，不小心坐到尾椎折到，直接被救護車載去急診，自此留下腰痛後遺症，自嘲：「老婆常笑我，這身體看似健壯，皮膚卻像白雪公主一樣脆弱，隨便弄一下就受傷。」命理師尹森解析後指出，許孟哲命盤屬「外強中乾」，建議要避開高風險工作，並提醒家中有「水、木」元素。

節目中，孫協志憂心問起專家：「5566 到現在 24 年了，網路上常喊『56 不能亡』，我很想了解 56 未來會亡嗎？」許孟哲當場傻眼吐槽：「你不是要問我們今年新的計畫會順利嗎？怎麼一開口就問會不會滅亡？」孫協志則回應：「我是講求遠見，今年的計畫只是目標，如果今年順利，但明年亡了也沒用啊！」命理師尹森則打包票：「56 不能亡也不會亡，協志哥今年跟明年運勢極旺，5566的未來規劃或是孟哲有哪些安排，不妨多聽協志哥的建議，或許能沾到他的好運。」

談及過往，孫協志分享第一次入圍金鐘獎綜藝最佳主持獎時，曾被命理老師鐵口直斷：「那年你最有機會拿獎，如果沒拿，就是隊友的問題！」孫協志當場笑問許孟哲：「那到底當年沒拿獎，是王仁甫的問題還是你的問題？」尷尬場面讓許孟哲崩潰喊：「你現在要來抓戰犯了嗎？」笑翻全場。